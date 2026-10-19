УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14732 відвідувача онлайн
Новини ППО України
1 185 11

Росія збільшила кількість дронів із бензиновими двигунами та спрямовує їх на захід України, - Ігнат

Росія змінила тактику атак дронами через погоду

Російські війська активніше застосовують ударні безпілотники з двигунами внутрішнього згоряння та спрямовують їх, зокрема, у західні регіони України. Через зміну погодних умов Силам оборони доводиться адаптувати тактику протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"У нас змінилися деякі обставини, в основному це погодні умови. Противник активно використовує зміну погодних умов і застосовує зараз велику кількість БпЛА із двигунами внутрішнього згоряння. Це, відповідно, вносить зміни й у тактику застосування нашого озброєння для протиповітряної оборони. Тут працюють мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі, так зване "мале ППО" для того, щоби максимально ефективно й раціонально збивати такі повітряні цілі, як "Шахед-131", "Шахед-136", "Гербери", "Пародії" тощо. Цієї ночі ми бачили 269 ударних БПЛА, в тому числі там було до 10 "Бандеролей"", - зазначив Ігнат.

Україна збільшує ефективність боротьби з реактивними дронами

Ігнат повідомив, що цієї ночі із 269 виявлених безпілотників 59 були реактивними. Із них 43 вдалося знищити або подавити засобами радіоелектронної боротьби.

"Це доволі великий відсоток, якщо порівняти з минулими місяцями. Рухаємося до збільшення цих показників", - наголосив речник.

Для перехоплення російських безпілотників Сили безпеки й оборони також застосовують інноваційні засоби, зокрема реактивні дрони-перехоплювачі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія двічі вдарила балістикою вночі: США не попереджали про перший удар, - Ігнат

Автор: 

армія рф (22656) безпілотник БпЛА (6079) Ігнат Юрій (917) реактивний шахед (81)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Немає в нас реактивних дронів, які б знищували воєнні обєкти в москві. В нас є реативний марафон, які донищує мізки тих, хто здатен був хоч трішечки думати.
показати весь коментар
19.10.2026 13:39 Відповісти
+7
Ніяких прооблем, у нас є фірма "Понти Фраєра", яка отримала найбільше замовлення і фінансування 107 мільярдів тільки на дрони і не тільки українських грошей із бюджета, а і західної допомоги. То їх дрони давно вже мали знищити кацапстан. А ще якщо доплюсувати 3000 ракет за 2025 і 4000 за 22026 -й роки "Рожевих Фламінго" - то московія давно б мала накритися мідним тазом.
показати весь коментар
19.10.2026 13:38 Відповісти
+4
ОДА в західних регіонах активно пропіхають через обласні ради збільшення фондів заробітної плати собі коханим. Чхати вони хотіли на ППО.
показати весь коментар
19.10.2026 13:58 Відповісти

Завантаження...

 
 