Росія збільшила кількість дронів із бензиновими двигунами та спрямовує їх на захід України, - Ігнат

Російські війська активніше застосовують ударні безпілотники з двигунами внутрішнього згоряння та спрямовують їх, зокрема, у західні регіони України. Через зміну погодних умов Силам оборони доводиться адаптувати тактику протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"У нас змінилися деякі обставини, в основному це погодні умови. Противник активно використовує зміну погодних умов і застосовує зараз велику кількість БпЛА із двигунами внутрішнього згоряння. Це, відповідно, вносить зміни й у тактику застосування нашого озброєння для протиповітряної оборони. Тут працюють мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі, так зване "мале ППО" для того, щоби максимально ефективно й раціонально збивати такі повітряні цілі, як "Шахед-131", "Шахед-136", "Гербери", "Пародії" тощо. Цієї ночі ми бачили 269 ударних БПЛА, в тому числі там було до 10 "Бандеролей"", - зазначив Ігнат.

Україна збільшує ефективність боротьби з реактивними дронами

Ігнат повідомив, що цієї ночі із 269 виявлених безпілотників 59 були реактивними. Із них 43 вдалося знищити або подавити засобами радіоелектронної боротьби.

"Це доволі великий відсоток, якщо порівняти з минулими місяцями. Рухаємося до збільшення цих показників", - наголосив речник.

Для перехоплення російських безпілотників Сили безпеки й оборони також застосовують інноваційні засоби, зокрема реактивні дрони-перехоплювачі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія двічі вдарила балістикою вночі: США не попереджали про перший удар, - Ігнат