Россия повредила ТРЦ с контактным зоопарком в Киеве: зоозащитники требуют прекратить деятельность "Зверополиса". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время российского нападения на Киев 19 октября был поврежден торгово-развлекательный центр Cosmo Multimall, в котором находится контактный зоопарк "Зверополис". По заявлению администрации заведения, животные не пострадали, однако зоозащитники требуют проверить эту информацию и в очередной раз поднимают вопрос о прекращении деятельности контактных зоопарков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на зоозащитную организацию UAnimals.

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В результате российского обстрела повреждения получил торговый центр, в помещении которого содержатся животные. Представители "Зверополиса" сообщили в соцсетях, что все животные остались невредимыми.

В то же время UAnimals обратилась с запросом в полицию, чтобы проверить достоверность этой информации.

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"Заключенные в клетках животные не могут укрыться от обстрелов"

Защитники животных отмечают, что размещение контактных зоопарков в торговых центрах создает дополнительные риски для животных, особенно во время полномасштабной войны.

По утверждению UAnimals, в таких заведениях животные нередко находятся в тесных клетках, испытывают постоянный стресс и не получают надлежащей ветеринарной помощи.

Российские обстрелы, отмечают активисты, усугубляют опасность, поскольку животные не могут самостоятельно эвакуироваться или перейти в укрытие.

"Люди могут эвакуироваться или укрыться в убежище. Запертые в клетках животные такой возможности не имеют", — подчеркнули в организации.

В UAnimals утверждают, что с начала полномасштабного вторжения неоднократно фиксировали случаи, когда животных оставляли в контактных зоопарках без возможности эвакуации.











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Защитники животных судились со "Зверополисом"

В организации напомнили, что еще в 2024 году подали иск с требованием прекратить деятельность контактного зоопарка "Зверополис".

Впоследствии дело дошло до Верховного Суда, однако жалобу зоозащитников отклонили. Заведение продолжило работу.

После очередной российской атаки UAnimals вновь призвала прекратить деятельность контактных зоопарков.

"За российские обстрелы отвечает Россия. Но за содержание животных в таких условиях отвечают те, кто на этом зарабатывает", — заявили зоозащитники.

Организация также призвала граждан не посещать контактные зоопарки и не поддерживать финансово заведения, деятельность которых, по ее убеждению, связана со страданиями животных.

В то же время, по утверждению представителей зоопарка, все животные остались живы и здоровы. Сейчас продолжается их эвакуация. Несмотря на призывы зоозащитников прекратить деятельность контактных зоопарков, администрация "Зверополиса" объявила сбор средств на восстановление поврежденного помещения и закупку корма для животных.

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