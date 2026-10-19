РФ пошкодила ТРЦ із контактним зоопарком у Києві: зоозахисники вимагають припинити діяльність "Звірополісу". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Під час російської атаки на Київ 19 жовтня було пошкоджено торговельно-розважальний центр Cosmo Multimall, у якому працює контактний зоопарк "Звірополіс". За заявою адміністрації закладу, тварини не постраждали, однак зоозахисники вимагають перевірити цю інформацію та вкотре порушують питання припинення діяльності контактних зоопарків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зоозахисну організацію UAnimals.
Унаслідок російського обстрілу пошкоджень зазнав торговельний центр, у приміщенні якого утримують тварин. Представники "Звірополісу" повідомили у соцмережах, що всі тварини залишилися неушкодженими.
Водночас UAnimals звернулася із запитом до поліції, щоб перевірити достовірність цієї інформації.
"Замкнені в клітках тварини не можуть сховатися від обстрілів"
Зоозахисники наголошують, що розміщення контактних зоопарків у торговельних центрах створює додаткові ризики для тварин, особливо під час повномасштабної війни.
За твердженням UAnimals, у таких закладах тварини нерідко перебувають у тісних клітках, зазнають постійного стресу та не отримують належної ветеринарної допомоги.
Російські обстріли, зазначають активісти, посилюють небезпеку, оскільки тварини не можуть самостійно евакуюватися чи перейти до укриття.
"Люди можуть евакуюватися або сховатися в укритті. Замкнені в клітках тварини такої змоги не мають", – наголосили в організації.
У UAnimals стверджують, що від початку повномасштабного вторгнення неодноразово фіксували випадки, коли тварин залишали в контактних зоопарках без можливості евакуації.
Зоозахисники судилися зі "Звірополісом"
В організації нагадали, що ще у 2024 році подали позов із вимогою припинити діяльність контактного зоопарку "Звірополіс".
Згодом справа дійшла до Верховного Суду, однак скаргу зоозахисників відхилили. Заклад продовжив працювати.
Після чергової російської атаки UAnimals знову закликала припинити діяльність контактних зоопарків.
"За російські обстріли відповідає Росія. Але за утримання тварин у таких умовах відповідають ті, хто на цьому заробляє", – заявили зоозахисники.
Організація також закликала громадян не відвідувати контактні зоопарки та не підтримувати фінансово заклади, діяльність яких, на її переконання, пов'язана зі стражданнями тварин.
Водночас, за твердженням представників зоопарку, всі тварини залишилися живими і здорові. Наразі триває їхня евакуація. Попри заклики зоозахисників припинити діяльність контактних зоопарків, адміністрація "Звірополісу" оголосила збір коштів на відновлення пошкодженого приміщення та придбання корму для тварин.
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