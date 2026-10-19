₴13 000 за объезд блокпостов: на Херсонщине задержали мужчину, который вывозил дезертировавших военных. ФОТО

В Херсонской области правоохранители разоблачили местного жителя, который за денежное вознаграждение предлагал военнослужащим незаконно выехать за пределы района ведения боевых действий в обход блокпостов.

Оперативники отдела внутренней и собственной безопасности Херсонского пограничного отряда ГООВСБ "Юг" совместно с сотрудниками СБУ и ДБР установили, что мужчина перевозил военнослужащих, самовольно покинувших воинскую часть или место службы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПСУ.

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Для этого он использовал собственный автомобиль и выбирал маршруты, позволявшие обойти установленные блокпосты. Злоумышленника удалось задержать во время очередной такой сделки после того, как он получил 13 тысяч гривен за оказанные "услуги".

В ходе обыска правоохранители изъяли незаконно полученные деньги, мобильные телефоны, использовавшиеся для осуществления противоправной деятельности, и транспортное средство.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступлений. Оперативное сопровождение уголовного производства продолжается.

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