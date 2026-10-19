₴13 000 за об’їзд блокпостів: на Херсонщині затримали чоловіка, який вивозив військових-втікачів. ФОТО

На Херсонщині правоохоронці викрили місцевого мешканця, який за грошову винагороду пропонував військовослужбовцям незаконно виїхати за межі району ведення бойових дій в об’їзд блокпостів.

Оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки по Херсонському прикордонному загону ГВЗВВБ "Південь" спільно зі співробітниками СБУ та ДБР встановили, що чоловік перевозив військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину або місце служби, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДПСУ.

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Подробиці

Для цього він використовував власний автомобіль та обирав маршрути, що дозволяли оминути встановлені блокпости. Зловмисника вдалося затримати під час чергової такої оборудки після отримання ним 13 тисяч гривень за надані "послуги".

Під час обшуку правоохоронці вилучили незаконно отримані гроші, мобільні телефони, що використовувалися для здійснення протиправної діяльності, та транспортний засіб.

Затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочинів. Оперативний супровід кримінального провадження триває.

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