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Новини Незаконний перетин кордону Затримання українських прикордонників у Молдові
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Молдова повернула Україні затриманих прикордонників, - ДПСУ

Українських прикордонників повернули додому
Фото: Скриншот з поширеного в мережі відео

Двох українських прикордонників, які 15 жовтня перетнули кордон з Молдовою під час переслідування порушника, повернули в Україну.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко в коментарі "УП", інформує Цензор.НЕТ.

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Коментар Демченка 

"За результатами розгляду ситуації, що мала місце 15 жовтня, та обміну інформацією між сторонами, українські прикордонники були повернуті на територію України", - сказав речник.

На уточнююче питання офіцер зазначив, що службове розслідування щодо дій українських прикордонників ще триває.

Також Демченко розповів, що молдовська сторона не повертала порушника державного кордону.

"В якому він процесуальному стані і що до нього застосовано молдовською стороною, мені не відомо",- сказав речник ДПСУ.

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Що передувало

  • У Молдові затримали двох українським прикордонників, які незаконно перетнули кордон під час переслідування порушника на моторному човні.
  • Інцидент стався 15 жовтня близько 15:00 поблизу села Голошниця. Двоє українських прикордонників на моторному човні перетнули державний кордон під час затримання громадянина України.
  • На місце прибув патруль прикордонної поліції Молдови та затримав двох українських прикордонників. Їх доправили до прикордонного штабу для проведення передбачених законом процедур.

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Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6548) Молдова (1842) прикордонники (1354) Демченко Андрій (442)
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Топ коментарі
+23
Ото так хотілося спіймати ухилянта? Зовсім як в совдепії або північній кореї: якщо не вдалося затримати порушника, вогонь на враження...
Барак незламності...
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18.10.2026 18:46 Відповісти
+22
Дивився я це відео де ці два "прикордонники" луплять веслом людину в річці яка утікає, з країни мрій
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18.10.2026 18:52 Відповісти
+21
навіщо повернули? це взагалі то кримінал - вторгнення зі зброєю.
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18.10.2026 18:40 Відповісти

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