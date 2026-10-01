На Буковині виявили трьох чоловіків, яких ховали у вантажівці для вивезення до Молдови. ВIДЕО
На Буковині прикордонники завадили спробі незаконного переправлення за кордон трьох чоловіків призовного віку, яких намагалися вивезти з України у вантажівці серед дощок.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Інцидент стався пізно ввечері в автомобільному пункті пропуску "Росошани" на кордоні з Молдовою. На виїзд з України прибув вантажний автомобіль, водій якого запевнив прикордонників, що транспортує виключно пиломатеріали.
Однак під час огляду причепа серед конструкцій із дощок охоронці кордону виявили схованку, у якій ховалися троє пасажирів.
Як з'ясували правоохоронці, жителі Одеської та Київської областей сплатили за такий небезпечний "трансфер" загалом 50 000 доларів США.
Водієві вантажівки вже повідомлено про підозру у виконанні незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Щодо затриманих пасажирів складено адміністративні протоколи за спробу незаконного перетинання державного кордону.
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