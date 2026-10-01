На Буковине обнаружили трех мужчин, которых прятали в грузовике для вывоза в Молдову. ВИДЕО

На Буковине пограничники пресекли попытку незаконной переправки за границу трех мужчин призывного возраста, которых пытались вывезти из Украины в грузовике среди досок.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Инцидент произошел поздно вечером в автомобильном пункте пропуска "Росошаны" на границе с Молдовой. На выезд из Украины прибыл грузовой автомобиль, водитель которого заверил пограничников, что перевозит исключительно пиломатериалы.

Однако во время досмотра прицепа среди конструкций из досок пограничники обнаружили тайник, в котором прятались трое пассажиров.

Как выяснили правоохранители, жители Одесской и Киевской областей заплатили за такой опасный "трансфер" в общей сложности 50 000 долларов США.

Водителю грузовика уже сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

В отношении задержанных пассажиров составлены административные протоколы за попытку незаконного пересечения государственной границы.

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