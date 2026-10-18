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Новости Незаконное пересечение границы Задержание украинских пограничников в Молдове
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Молдова вернула Украине задержанных пограничников, - ГПСУ

Украинских пограничников вернули домой
Фото: Скриншот з поширеного в мережі відео

Двух украинских пограничников, которые 15 октября пересекли границу с Молдовой во время преследования нарушителя, вернули в Украину.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии "УП", передает Цензор.НЕТ.

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Комментарий Демченко 

"По результатам рассмотрения ситуации, имевшей место 15 октября, и обмена информацией между сторонами, украинские пограничники были возвращены на территорию Украины", — сказал пресс-секретарь.

На уточняющий вопрос офицер отметил, что служебное расследование в отношении действий украинских пограничников еще продолжается.

Также Демченко рассказал, что молдавская сторона не возвращала нарушителя государственной границы.

"В каком он находится процессуальном положении и какие меры в отношении него приняты молдавской стороной, мне неизвестно", — сказал пресс-секретарь ГПСУ.

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Что предшествовало

  • В Молдове задержали двух украинских пограничников, которые незаконно пересекли границу во время преследования нарушителя на моторной лодке.
  • Инцидент произошел 15 октября около 15:00 вблизи села Голошница. Двое украинских пограничников на моторной лодке пересекли государственную границу во время задержания гражданина Украины.
  • На место прибыл патруль пограничной полиции Молдовы и задержал двух украинских пограничников. Их доставили в пограничный штаб для проведения предусмотренных законом процедур.

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Автор: 

Госпогранслужба (7563) Молдова (2168) пограничники (1873) Демченко Андрей (379)
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Топ комментарии
+23
Ото так хотілося спіймати ухилянта? Зовсім як в совдепії або північній кореї: якщо не вдалося затримати порушника, вогонь на враження...
Барак незламності...
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18.10.2026 18:46 Ответить
+22
Дивився я це відео де ці два "прикордонники" луплять веслом людину в річці яка утікає, з країни мрій
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18.10.2026 18:52 Ответить
+21
навіщо повернули? це взагалі то кримінал - вторгнення зі зброєю.
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18.10.2026 18:40 Ответить

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