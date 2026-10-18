Молдова вернула Украине задержанных пограничников, - ГПСУ
Двух украинских пограничников, которые 15 октября пересекли границу с Молдовой во время преследования нарушителя, вернули в Украину.
Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии "УП", передает Цензор.НЕТ.
Комментарий Демченко
"По результатам рассмотрения ситуации, имевшей место 15 октября, и обмена информацией между сторонами, украинские пограничники были возвращены на территорию Украины", — сказал пресс-секретарь.
На уточняющий вопрос офицер отметил, что служебное расследование в отношении действий украинских пограничников еще продолжается.
Также Демченко рассказал, что молдавская сторона не возвращала нарушителя государственной границы.
"В каком он находится процессуальном положении и какие меры в отношении него приняты молдавской стороной, мне неизвестно", — сказал пресс-секретарь ГПСУ.
Что предшествовало
- В Молдове задержали двух украинских пограничников, которые незаконно пересекли границу во время преследования нарушителя на моторной лодке.
- Инцидент произошел 15 октября около 15:00 вблизи села Голошница. Двое украинских пограничников на моторной лодке пересекли государственную границу во время задержания гражданина Украины.
- На место прибыл патруль пограничной полиции Молдовы и задержал двух украинских пограничников. Их доставили в пограничный штаб для проведения предусмотренных законом процедур.
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