Пограничники задержали иностранца, переправлявшего украинца за границу. ФОТО

В Одесской области оперативники Подольского отряда разоблачили гражданина Молдовы, который пытался переправить жителя Донецкой области в соседнюю страну.

Установлено, что 45-летний иностранец на автомобиле доставил клиента из Одесского в Раздельнянский район, откуда должен был провести его к приднестровскому участку украинско-молдавской границы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПСУ.

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Свою "помощь" делец оценил в 4 тысячи долларов США. После передачи средств они отправились в путь. Однако их противоправным намерениям помешали пограничники.

Правоохранители изъяли у водителя автомобиль, мобильный телефон и деньги, полученные незаконным путем.

Контрабандисту сообщено о подозрении в совершении им преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 262 тысяч гривен.

Пассажир привлечен к административной ответственности.

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