Прикордонники затримали іноземця, який переправляв українця за кордон. ФОТО

На Одещині оперативники Подільського загону викрили громадянина Молдови, який намагався переправити жителя Донеччини до сусідньої країни.

Встановлено, що 45-річний іноземець на автівці доставив клієнта з Одеського до Роздільнянського району, звідки мав провести його до придністровського сегмента українсько-молдовського кордону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДПСУ.

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Подробиці

Свою "допомогу" ділок оцінив у 4 тисяч доларів США. Після передачі коштів вони попрямували маршрутом. Однак їхнім протиправним намірам завадили прикордонники.

Правоохоронці вилучили у водія автомобіль, мобільний телефон та гроші, отримані незаконним шляхом.

Переправнику повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у понад 262 тисяч гривень.

Пасажира притягнуто до адміністративної відповідальності.

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