ЕС не отменит санкции, пока Россия не прекратит войну в Украине, - Еврокомиссия
Европейский Союз не намерен отменять санкции против России, пока Москва не прекратит агрессивную войну против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила официальный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо во время сегодняшнего брифинга в Брюсселе.
Еврокомиссия подтвердила неизменность санкционной политики в отношении России
Отвечая на вопрос, обсуждала ли американская сторона с ЕС предложение о закупке российского газа в рамках возможного урегулирования войны РФ против Украины, и категорически ли отвергает Европейская комиссия любое возобновление импорта российского газа, представительница отметила:
"Стоит напомнить выводы Европейского совета, в которых отмечается, что Европейский совет выражает сожаление по поводу предварительного решения Соединенных Штатов временно отменить санкции в отношении российского дизельного топлива. Со своей стороны, мы остаемся при своей позиции. Еще раз напомню: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен четко высказалась на прошлой неделе перед началом заседания Европейского совета, подтвердив, что мы не будем отменять никаких санкций, пока Россия не прекратит войну. Таким образом, позиция сформулирована совершенно однозначно".
ЕС призывает к скоординированному санкционному давлению на Россию совместно с США
Представительница также подтвердила позицию ЕС, согласно которой именно скоординированные действия обоих берегов Атлантики в отношении санкций могут сыграть решающую роль в прекращении войны.
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