ЄС не скасує санкцій, доки Росія не припинить війну в Україні, - Єврокомісія

Європейський Союз не має наміру скасовувати санкції проти Росії, доки Москва не припинить загарбницьку війну проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо під час сьогоднішнього брифінгу в Брюсселі.

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Єврокомісія підтвердила незмінність санкційної політики щодо Росії

Відповідаючи на запитання, чи обговорювала американська сторона з ЄС пропозицію щодо закупівлі російського газу в межах можливого врегулювання війни РФ проти України, і чи категорично відкидає Європейська комісія будь-яке повернення до імпорту російського газу, представниця зазначила:

"Варто нагадати висновки Європейської ради, у яких зазначається, що Європейська рада висловлює жаль з приводу попереднього рішення Сполучених Штатів тимчасово скасувати санкції щодо російського дизельного пального. З нашого боку, ми залишаємося на своїй позиції. Ще раз нагадаю: президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн чітко висловилася минулого тижня перед початком засідання Європейської ради, підтвердивши, що ми не скасовуватимемо жодних санкцій, доки Росія не припинить війну. Отже, позиція сформульована цілком однозначно".

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ЄС закликає до скоординованого санкційного тиску на Росію разом зі США

Представниця також підтвердила позицію ЄС, згідно з якою саме скоординовані дії обох берегів Атлантики щодо санкцій можуть відіграти вирішальну роль у припиненні війни.

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