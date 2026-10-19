С начала года 75 человек были осуждены за съемку средств ПВО и передвижений ВСУ, - СБУ

С начала 2026 года по материалам Службы безопасности Украины 75 граждан нашей страны были осуждены за публикацию фото и видео, на которых запечатлены дислокация и передвижение Сил обороны, в том числе расположение и работа ПВО, а также результаты поражения наземных объектов и воздушных целей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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За съемку ПВО грозит до 8 лет тюрьмы

Как отмечается, сотрудники СБУ систематически отслеживают подобные случаи и привлекают авторов таких публикаций к ответственности.

Так, в течение прошлой недели Служба безопасности разоблачила в Киеве трех местных жителей, которые обнародовали позиции ПВО. В настоящее время они являются подозреваемыми по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о Вооруженных Силах Украины или других воинских формированиях).

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Им грозит до 8 лет лишения свободы.

СБУ подчеркивает: несанкционированное распространение информации о геолокации, боевой деятельности СОУ и последствиях вражеских обстрелов не только помогает врагу подготовить и скорректировать повторные удары, но и предоставляет российской пропаганде новые возможности для работы против нашего государства.

Служба безопасности Украины призывает граждан не снимать и не распространять фото и видео вражеских атак. В частности, запрещено публиковать контент, фиксирующий работу украинской противовоздушной обороны, удары оккупантов по военным объектам, критической инфраструктуре, передвижение техники и личного состава Сил обороны и т. д.

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Контакты горячей линии для сообщений о правонарушениях

Если у вас есть информация о подобных правонарушениях, вы или ваши знакомые получили подозрительные предложения или враг пытается вас завербовать — обращайтесь в Службу безопасности Украины:

"Обращаем внимание украинцев на необходимость ответственно относиться к информации, не содействовать врагу и не создавать угроз для жизни и безопасности других людей", — резюмирует СБУ.