75 осіб з початку року отримали вироки за зйомку ППО та пересування ЗСУ, - СБУ
З початку 2026 року за матеріалами Служби безпеки України 75 громадян нашої держави отримали вироки суду за публікацію фото і відео, на яких зафіксовано розміщення та пересування Сил оборони, у тому числі розташування та робота ППО, а також результати ураження наземних об’єктів і повітряних цілей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За зйомку ППО загрожує до 8 років в'язниці
Як зазначається, співробітники СБУ системно відстежують подібні випадки та притягують авторів таких дописів до відповідальності.
Так, протягом минулого тижня Служба безпеки викрила у Києві трьох місцевих жителів, які оприлюднили позиції ППО. Наразі вони є підозрюваними за ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про Збройні Сили України чи інших військових формувань).
Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.
СБУ наголошує: несанкціоноване розповсюдження інформації про геолокації, бойову роботу СОУ та наслідки ворожих обстрілів не тільки допомагає ворогу підготувати і скоригувати повторні удари, а й надає російській пропаганді нові можливості працювати проти нашої держави.
Служба безпеки України закликає громадян не знімати та не поширювати фото і відео ворожих атак. Зокрема, заборонено публікувати контент, який фіксує роботу української протиповітряної оборони, удари окупантів по військових об’єктах, критичній інфраструктурі, пересування техніки та особового складу Сил оборони тощо.
Контакти гарячої лінії для повідомлень про правопорушення
Якщо у вас є інформація про подібні правопорушення, ви або ваші знайомі отримали підозрілі пропозиції або вас намагається завербувати ворог - звертайтеся до Служби безпеки України:
- телефонний номер – 1516
- електронна пошта: [email protected]
- чат-бот "Спали" ФСБшника": t.me/spaly_fsb_bot
"Звертаємо увагу українців на необхідність відповідально ставитися до інформації, не сприяти ворогу та не створювати загроз для життя й безпеки інших людей", - резюмує СБУ.
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