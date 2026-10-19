75 осіб з початку року отримали вироки за зйомку ППО та пересування ЗСУ, - СБУ

З початку 2026 року за матеріалами Служби безпеки України 75 громадян нашої держави отримали вироки суду за публікацію фото і відео, на яких зафіксовано розміщення та пересування Сил оборони, у тому числі розташування та робота ППО, а також результати ураження наземних об’єктів і повітряних цілей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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За зйомку ППО загрожує до 8 років в'язниці

Як зазначається, співробітники СБУ системно відстежують подібні випадки та притягують авторів таких дописів до відповідальності.

Так, протягом минулого тижня Служба безпеки викрила у Києві трьох місцевих жителів, які оприлюднили позиції ППО. Наразі вони є підозрюваними за ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про Збройні Сили України чи інших військових формувань).

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Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

СБУ наголошує: несанкціоноване розповсюдження інформації про геолокації, бойову роботу СОУ та наслідки ворожих обстрілів не тільки допомагає ворогу підготувати і скоригувати повторні удари, а й надає російській пропаганді нові можливості працювати проти нашої держави.

Служба безпеки України закликає громадян не знімати та не поширювати фото і відео ворожих атак. Зокрема, заборонено публікувати контент, який фіксує роботу української протиповітряної оборони, удари окупантів по військових об’єктах, критичній інфраструктурі, пересування техніки та особового складу Сил оборони тощо.

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Контакти гарячої лінії для повідомлень про правопорушення

Якщо у вас є інформація про подібні правопорушення, ви або ваші знайомі отримали підозрілі пропозиції або вас намагається завербувати ворог - звертайтеся до Служби безпеки України:

"Звертаємо увагу українців на необхідність відповідально ставитися до інформації, не сприяти ворогу та не створювати загроз для життя й безпеки інших людей", - резюмує СБУ.