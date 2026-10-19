Швеция выделит Украине 5,4 млн евро на восстановление транспортной инфраструктуры

Швеция выделит дополнительные 5,4 млн евро на восстановление украинской транспортной инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак. Благодаря новому взносу общий объем объявленного финансирования международного фонда поддержки транспортной отрасли Украины увеличится примерно до 10 млн евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.

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Финансирование поступит в Фонд поддержки транспортной инфраструктуры Украины (UTSF). Его используют для подготовки и реализации первоочередных проектов по восстановлению транспортных объектов, пострадавших от российских обстрелов.

В министерстве отметили, что новый взнос Швеции позволит опробовать механизм финансирования через UTSF и приступить к реализации первых проектов.

Фонд был создан в марте 2026 года по инициативе Украины, Литвы, Швеции и Канады. Его главная задача — привлечение международных средств для финансирования самых насущных потребностей украинской транспортной отрасли.

На данный момент конкретный перечень объектов, на восстановление которых будет направлен шведский взнос, не обнародован.

Напомним, ранее Швеция объявила о новом пакете помощи Украине в размере 500 млн шведских крон, что составляет почти 45 млн евро.

Кроме того, президент Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон обсуждали укрепление украинской противовоздушной обороны и защиту от российских атак. Среди направлений сотрудничества также остается вопрос о поставках Украине истребителей Gripen.

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