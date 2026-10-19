Швеція виділить Україні 5,4 млн євро на відновлення транспортної інфраструктури

Швеція надасть додаткові 5,4 млн євро на відновлення української транспортної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак. Завдяки новому внеску загальний обсяг оголошеного фінансування міжнародного фонду підтримки транспортної галузі України зросте приблизно до 10 млн євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

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Фінансування надійде до Фонду підтримки транспортної інфраструктури України (UTSF). Його використають для підготовки та реалізації першочергових проєктів із відновлення транспортних об'єктів, які постраждали від російських обстрілів.

У міністерстві зазначили, що новий внесок Швеції дозволить випробувати механізм фінансування через UTSF та розпочати реалізацію перших проєктів.

Фонд створили у березні 2026 року за ініціативи України, Литви, Швеції та Канади. Його головне завдання – залучення міжнародних коштів для фінансування найнагальніших потреб української транспортної галузі.

Наразі конкретний перелік об'єктів, на відновлення яких спрямують шведський внесок, не оприлюднений.

Нагадаємо, раніше Швеція оголосила про новий пакет допомоги Україні обсягом 500 млн шведських крон, що становить майже 45 млн євро.

Крім того, президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон обговорювали посилення української протиповітряної оборони та захист від російських атак. Серед напрямів співпраці також залишається питання постачання Україні винищувачів Gripen.

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