Почти 50 тонн спирта и поддельные акцизы: на Закарпатье раскрыли подпольное производство алкоголя. ФОТОрепортаж

На Закарпатье сотрудники управления ДВБ Нацполиции совместно с детективами БЕБ разоблачили семью из Ужгорода и двух их сообщников, которые организовали масштабное подпольное производство поддельной водки и коньяка под видом известных украинских брендов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

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По данным следователей, незаконный бизнес функционировал с ноября 2025 года по октябрь 2026 года на складе в селе Концово. Сырье завозили из Львовской области, разбавляли водой, после чего разливали в бутылки и наклеивали поддельные марки акцизного налога для дальнейшего сбыта в сельских магазинах региона.

Правоохранители провели 29 обысков в местах изготовления, хранения и реализации фальсификата на территории Закарпатской и Львовской областей.

В результате следственных действий было изъято более 48,5 тонн спирта, тысяча бутылок готового алкоголя, более 2,3 тысячи поддельных акцизных марок, оборудование для разлива, более 9,5 тысяч пачек безакцизных сигарет, пять автомобилей и черновую документацию.

В настоящее время пятерым участникам схемы сообщено о подозрении в преступлениях, связанных с незаконным оборотом подакцизных товаров и подделкой акцизных марок. Организатор и его сын взяты под стражу с правом внесения залога, а остальные трое фигурантов помещены под круглосуточный домашний арест.













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