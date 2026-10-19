Майже 50 тонн спирту та підроблені акцизи: на Закарпатті викрили підпільне виробництво алкоголю. ФОТОрепортаж

На Закарпатті працівники управління ДВБ Нацполіції спільно з детективами БЕБ викрили родину з Ужгорода та двох їхніх спільників, які організували масштабне підпільне виготовлення фальсифікованих горілки й коньяку під виглядом відомих українських брендів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора України.

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Подробиці

За даними слідчих, незаконний бізнес функціонував з листопада 2025 року по жовтень 2026 року на складі в селі Концово. Сировину завозили з Львівщини, розбавляли водою, після чого розливали в пляшки й клеїли підроблені марки акцизного податку для подальшого збуту в сільських магазинах регіону.

Правоохоронці провели 29 обшуків у місцях виготовлення, зберігання та реалізації фальсифікату на території Закарпатської та Львівської областей.

У результаті слідчих дій було вилучено понад 48,5 тонн спирту, тисячу пляшок готового алкоголю, понад 2,3 тисячі підроблених акцизних марок, обладнання для розливу, понад 9,5 тисяч пачок безакцизних сигарет, п'ять автомобілів та чорнову документацію.

Наразі п’ятьом учасникам схеми повідомлено про підозру за злочини, пов’язані з незаконним обігом підакцизних товарів та підробленням акцизних марок. Організатора та його сина взято під варту з правою внесення застави, а інших трьох фігурантів відправлено під цілодобовий домашній арешт.













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