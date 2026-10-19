Более 500 локомотивов и 2 тыс. вагонов повреждены: Укрзализныце нужно 91 млрд грн на восстановление

Восстановление железнодорожной инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак, по предварительным оценкам, обойдется примерно в 91 млрд грн. В то же время финансовое положение "Укрзализныци" ухудшается из-за сокращения грузовых перевозок, а убытки компании по итогам года могут составить 18 млрд грн.

Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский во время совещания под председательством министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николая Калашника, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Rail.insider.

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По словам Перцовского, по состоянию на сентябрь 2026 года в результате боевых действий было повреждено более 500 локомотивов, свыше 1700 грузовых и 300 пассажирских вагонов, а также специальный подвижной состав.

Предварительная оценка стоимости восстановления поврежденных объектов железнодорожной инфраструктуры составляет около 91 млрд грн.

В то же время собственных финансовых ресурсов компании недостаточно для покрытия таких потребностей. По прогнозам, "Укрзализныця" может завершить 2026 год с убытком в 18 млрд грн.

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Дополнительным фактором является ожидаемое сокращение объемов грузовых перевозок примерно на 21%. Это снижает доходы компании, необходимые как для восстановления поврежденных объектов, так и для обеспечения текущей работы железной дороги.

Российские войска продолжают атаковать локомотивы, мосты и пограничные переходы, что напрямую влияет на организацию перевозок.

Из-за повреждений инфраструктуры железнодорожники вынуждены временно приостанавливать движение поездов, эвакуировать сотрудников и изменять маршруты доставки грузов.

Среди первоочередных задач "Укрзализныци" — поиск альтернативных маршрутов, диверсификация пограничных переходов, перенаправление грузопотоков и усиление защиты работников и ключевых специалистов отрасли.

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