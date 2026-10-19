Понад 500 локомотивів і 2 тисячі вагонів пошкоджено: Укрзалізниці потрібно 91 млрд грн на відновлення

Відновлення залізничної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак, за попередніми оцінками, коштуватиме близько 91 млрд грн. Водночас фінансове становище Укрзалізниці погіршується через скорочення вантажних перевезень, а збитки компанії за підсумками року можуть сягнути 18 млрд грн.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський під час наради під головуванням міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Rail.insider.

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За словами Перцовського, станом на вересень 2026 року внаслідок бойових дій було пошкоджено понад 500 локомотивів, більш як 1700 вантажних і 300 пасажирських вагонів, а також спеціальний рухомий склад.

Попередня оцінка вартості відновлення пошкоджених об'єктів залізничної інфраструктури становить близько 91 млрд грн.

Водночас власних фінансових ресурсів компанії недостатньо для покриття таких потреб. За прогнозом, Укрзалізниця може завершити 2026 рік зі збитком у 18 млрд грн.

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Додатковим чинником є очікуване скорочення обсягів вантажних перевезень приблизно на 21%. Це зменшує доходи компанії, необхідні як для відновлення пошкоджених об'єктів, так і для забезпечення поточної роботи залізниці.

Російські війська продовжують атакувати локомотиви, мости та прикордонні переходи, що безпосередньо впливає на організацію перевезень.

Через пошкодження інфраструктури залізничники змушені тимчасово зупиняти рух поїздів, евакуювати працівників і змінювати маршрути доставки вантажів.

Серед першочергових завдань Укрзалізниці – пошук альтернативних маршрутів, диверсифікація прикордонних переходів, перенаправлення вантажопотоків і посилення захисту працівників та ключових фахівців галузі.

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