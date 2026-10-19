Львов получил 40 млн грн после блокировки платежей Казначейством, - Садовый

Государственная казначейская служба начала осуществлять платежи в пользу Львова, которые ранее оставались заблокированными. По состоянию на 19 октября город получил около 20% средств по критически важным платежам, на которые он рассчитывал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Львов получил первые 40 миллионов гривен

По словам Садового, Казначейство проводит платежи, документы по которым были поданы до 21 сентября включительно. Платежи, поступившие позже, пока остаются без движения.

"Есть хорошие новости. Госказначейство начало проводить заблокированные платежи Львова", — написал мэр.

В частности, город получил 40 млн грн на работу электротранспорта. Эти деньги позволят выплатить зарплаты водителям трамваев и троллейбусов. Также начали поступать средства на оплату труда дворников.

В то же время Львов еще не получил денег для автобусных перевозчиков и компенсаций за льготные перевозки. Поэтому, подчеркнул мэр, проблема пока не решена полностью.

Читайте также: Историка и ветерана Владислава Стародубцева избили перед лекцией во Львове о левых движениях: полиция расследует хулиганство. ВИДЕО+ФОТО

Садовый призывает уделить приоритетное внимание зарплатам коммунальщиков

Львов ожидает решения правительства, которое позволит в первую очередь производить выплаты зарплат работникам коммунальной сферы.

Садовый подчеркнул, что работники коммунальных предприятий должны своевременно получать заработанные деньги. По его словам, выплаты дворникам, водителям и другим коммунальщикам не должны задерживаться.

"Не может министр или мэр получать зарплату, пока ее не получили дворник, водитель или другой работник коммунальной сферы", — заявил городской голова.

Ранее во Львове дворники начали увольняться из-за задержек зарплат. Причиной ситуации стало то, что Государственная казначейская служба не проводила платежи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина во Львове хранил дома российский флаг: к нему пришла СБУ и выбросила триколор. ФОТО