Историка и ветерана Владислава Стародубцева избили во Львове перед лекцией о левых движениях: полиция расследует хулиганство. ВИДЕО+ФОТО

Вечером 18 октября во Львове избили ветерана войны и историка Владислава Стародубцева, который должен был прочитать лекцию о левой традиции города. Полиция возбудила уголовное дело по факту хулиганства.

Об этом сообщают в полиции Львовской области и в культурной организации "INDEX: Институт документирования и взаимодействия", передает Цензор.НЕТ.

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Что говорят в INDEX

В культурной организации "INDEX: Институт документирования и взаимодействия" заявили, что в воскресенье, 18 октября, на Стародубцева напали примерно 20 мужчин.

По версии организации, нападением хотели сорвать лекцию "Левый Львов: краткая история давней традиции". Она должна была быть посвящена деятелям левых, национал-демократических и христианских движений, чьи имена увековечены в названиях львовских улиц.

Стародубцев собирался рассказать об их взглядах, в частности об идеях социального равенства, кооперации и бесклассового общества, чтобы показать многообразие истории Львова.

В INDEX подчеркнули, что нападение — это атака на гражданское общество и ценности свободы слова. Организация призвала полицию расследовать преступление, а городские власти Львова — отреагировать и принять меры против политически мотивированного насилия.

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Рассказ потерпевшего

По словам Стародубцева, у входа в помещение, где проводилась лекция, к нему подошла группа из примерно 15 человек, большинство из которых были в масках. Среди них был мужчина без маски, которого впоследствии опознали как ветерана и бывшего депутата Львовского городского совета Игоря Шолтиса.

Историк говорит, что предложил провести цивилизованную дискуссию, возможно, высказать критику в адрес лекции и выступить с противоположной точкой зрения. В ответ, по его словам, услышал: "Ты эту лекцию здесь проводить не будешь", "Таким, как ты, здесь не рады" и "Уезжай из Львова". Когда он отказался, его начали избивать.

"Через некоторое время они перестали избивать и ультимативно потребовали, чтобы я извинился за свои взгляды, уехал из Львова и больше не появлялся в "их городе". Использовали нецензурную лексику. На вопрос, какое право они вообще имеют, ответили: "Потому что можем"", — рассказал ветеран.







После нападения Стародубцев зафиксировал побои и обратился в полицию.

Владислав Стародубцев

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Позиция Шолтиса

Шолтис в Telegram подтвердил срыв лекции. По его словам, он сделал это вместе с единомышленниками из-за взглядов организаторов мероприятия.

"Сегодня мы отменили мероприятие антиукраинской коммунистической организации, которая призывает общество к росформированию Службы безопасности Украины и других ведомств, защищающих наш суверенитет", — написал Шолтис. Он добавил, что и в дальнейшем будет противодействовать подобным мероприятиям, пока их не запретят на государственном уровне.

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Что говорят правоохранители

В полиции Львовской области подтвердили драку между группой людей, вследствие которой телесные повреждения получил 23-летний мужчина, его госпитализировали.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция предусматривает до пяти лет ограничения свободы или до четырех лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование: правоохранители опрашивают участников и устанавливают все обстоятельства происшествия. Подозрений пока никому не предъявлено.

Кто такой Стародубцев

По данным INDEX, в 22 года Владислав подписал с ВСУ контракт на один год. Службу завершил в апреле 2026 года, а осенью присоединился к команде INDEX. Там он исследует историю социалистического и рабочего движения в Украине, координирует Ветеранскую программу и Стипендиальную программу для действующих военных. Эти программы помогают сохранять истории украинских защитников и защитниц и поддерживают их в создании документальных проектов о культуре и гуманитарных темах.

"Преданность Владислава делу вдохновляет нас развивать это направление деятельности INDEX. Мы выражаем нашу поддержку и солидарность с Владиславом", — отметили в организации.

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