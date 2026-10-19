Історика й ветерана Владислава Стародубцева побили перед лекцією у Львові про ліві рухи: поліція розслідує хуліганство. ВІДЕО+ФОТО

Увечері 18 жовтня у Львові побили ветерана війни й історика Владислава Стародубцева, який мав прочитати лекцію про ліву традицію міста. Поліція порушила кримінальне провадження за хуліганство.

Про це повідомляють у поліції Львівщини та в культурній організації "INDEX: Інститут документування і взаємодії", передає Цензор.НЕТ.

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Що кажуть в INDEX

У культурній організації "INDEX: Інститут документування і взаємодії" заявили, що в неділю, 18 жовтня, на Стародубцева напали приблизно 20 чоловіків.

За версією організації, нападом хотіли зірвати лекцію "Лівий Львів: коротка історія давньої традиції". Вона мала бути про діячів лівих, націонал-демократичних і християнських рухів, чиї імена увічнені в назвах львівських вулиць.

Стародубцев збирався розповісти про їхні погляди, зокрема про ідеї соціальної рівності, кооперації й безкласового суспільства, щоб показати різноманітність історії Львова.

В INDEX наголосили, що напад — це атака на громадянське суспільство та цінності свободи слова. Організація закликала поліцію розслідувати злочин, а міську владу Львова — відреагувати й вжити заходів проти політично вмотивованого насильства.

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Розповідь потерпілого

За словами Стародубцева, біля входу до місця проведення лекції до нього підійшла група приблизно з 15 людей, більшість у масках. Серед них був чоловік без маски, якого згодом ідентифікували як ветерана та колишнього депутата Львівської міської ради Ігоря Шолтиса.

Історик каже, що запропонував провести цивільну дискусію, можливо, висловити критику лекції й опонувати. У відповідь, за його словами, почув: "Ти цієї лекції тут проводити не будеш", "Таким як ти тут не раді" та "Виїжджай зі Львова". Коли він відмовився, його почали бити.

"Через деякий час вони перестали бити, і вимагали ультимативно просити вибачення за мої погляди, виїжджати зі Львова, і більше не бути в "їхньому місті". Використовували обсценну лексику. На питання, яке право вони взагалі мають, відповіли: "бо можемо"", — розповів ветеран.







Після нападу Стародубцев зафіксував побої та звернувся до поліції.

Владислав Стародубцев

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Позиція Шолтиса

Шолтис у Telegram підтвердив зрив лекції. За його словами, він зробив це разом з однодумцями через погляди організаторів заходу.

"Сьогодні нами скасовано захід антиукраїнської комуністичної організації, яка закликає суспільство до розформування Служби безпеки України та інших відомств, які захищають наш суверенітет", — написав Шолтис. Він додав, що й надалі протидіятиме подібним заходам, доки їх не заборонять на державному рівні.

Скриншот допису

Що кажуть правоохоронці

У поліції Львівської області підтвердили бійку між групою людей, унаслідок якої тілесних ушкоджень зазнав 23-річний чоловік, його госпіталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція передбачає до п'яти років обмеження волі або до чотирьох років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування: правоохоронці опитують учасників і встановлюють усі обставини події. Підозр наразі ніхто не отримав.

Хто такий Стародубцев

За даними INDEX, у 22 роки Владислав підписав із ЗСУ контракт на один рік. Службу завершив у квітні 2026 року, а восени приєднався до команди INDEX. Там він досліджує історію соціалістичного й робітничого руху в Україні, координує Ветеранську програму та Стипендіальну програму для чинних військових. Ці програми допомагають зберігати історії українських захисників і захисниць та підтримують їх у створенні документальних проєктів про культуру й гуманітарні теми.

"Відданість Владислава справі надихає нас розвивати цей напрям діяльності INDEX. Ми висловлюємо нашу підтримку й солідарність із Владиславом", — зауважили в організації.

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