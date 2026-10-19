Львів отримав 40 млн грн після блокування платежів Казначейством, - Садовий

Державна казначейська служба почала проводити платежі Львова, які раніше залишалися заблокованими. Станом на 19 жовтня місто отримало близько 20% коштів за критичними платежами, на які очікувало.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий у Фейсбуці.

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Львів отримав перші 40 мільйонів гривень

За словами Садового, Казначейство проводить платежі, документи за якими подали до 21 вересня включно. Платежі, що надійшли пізніше, поки залишаються без руху.

"Є добрі новини. Держказначейство почало проводити заблоковані платежі Львова", — написав мер.

Зокрема, місто отримало 40 млн грн на роботу електротранспорту. Ці гроші дадуть змогу виплатити зарплати водіям трамваїв і тролейбусів. Також почали надходити кошти на оплату праці двірників.

Водночас Львів ще не отримав грошей для автобусних перевізників і компенсацій за пільгові перевезення. Тому, наголосив міський голова, проблему поки не вирішено повністю.

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Садовий закликає поставити зарплати комунальників у пріоритет

Львів очікує на рішення уряду, яке дозволить першочергово проводити платежі для виплати зарплат працівникам комунальної сфери.

Садовий наголосив, що працівники комунальних підприємств мають вчасно отримувати зароблені гроші. За його словами, виплати двірникам, водіям та іншим комунальникам не повинні затримуватися.

"Не може міністр чи мер отримувати зарплату, поки її не отримали двірник, водій чи інший працівник комунальної сфери", — заявив міський голова.

Раніше у Львові двірники почали звільнятися через затримки зарплат. Причиною ситуації стало те, що Державна казначейська служба не проводила платежі.

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