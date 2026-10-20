Поступление в вузы: почти четверть абитуриентов не поступили туда, куда хотели

62 % первокурсников довольны баллами, полученными на национальном мультипредметном тесте (НМТ). В то же время почти четверть абитуриентов не смогли одновременно поступить на желаемую специальность и в университет своей мечты.

Об этом говорится в опросе KSE Institute, результаты которого опубликовал Цензор.НЕТ.

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НМТ оправдал ожидания большинства абитуриентов

По результатам опроса, 62% первокурсников довольны своими баллами на НМТ. Для 76% участников тестирование позволило поступить одновременно на желаемую специальность и в выбранное высшее учебное заведение.

В то же время часть абитуриентов была вынуждена изменить свои планы. Результаты опроса показали, что:

14% поступили на желаемую специальность, но в другой университет;

6% поступили в желанное учебное заведение, однако выбрали другую специальность;

4% сменили и специальность, и университет;

Итак, не все абитуриенты смогли реализовать свои планы во время вступительной кампании.

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География и украинская литература получили самые высокие оценки

Уровень удовлетворенности результатами НМТ различался в зависимости от предмета. Больше всего первокурсники довольны баллами по географии и украинской литературе. Меньше всего положительных оценок получили результаты по математике и иностранному языку.

Распределение удовлетворенности по предметам выглядит следующим образом:

География — 85%.

Украинская литература — 84%.

Иностранный язык — 54%.

Математика — 53%.

В опросе приняли участие 3700 человек. Он проводился в два этапа — с февраля до середины мая 2026 года. Таким образом, исследование касается вступительной кампании 2025 года.