Поступление в вузы: почти четверть абитуриентов не поступили туда, куда хотели
62 % первокурсников довольны баллами, полученными на национальном мультипредметном тесте (НМТ). В то же время почти четверть абитуриентов не смогли одновременно поступить на желаемую специальность и в университет своей мечты.
Об этом говорится в опросе KSE Institute, результаты которого опубликовал Цензор.НЕТ.
НМТ оправдал ожидания большинства абитуриентов
По результатам опроса, 62% первокурсников довольны своими баллами на НМТ. Для 76% участников тестирование позволило поступить одновременно на желаемую специальность и в выбранное высшее учебное заведение.
В то же время часть абитуриентов была вынуждена изменить свои планы. Результаты опроса показали, что:
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14% поступили на желаемую специальность, но в другой университет;
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6% поступили в желанное учебное заведение, однако выбрали другую специальность;
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4% сменили и специальность, и университет;
Итак, не все абитуриенты смогли реализовать свои планы во время вступительной кампании.
География и украинская литература получили самые высокие оценки
Уровень удовлетворенности результатами НМТ различался в зависимости от предмета. Больше всего первокурсники довольны баллами по географии и украинской литературе. Меньше всего положительных оценок получили результаты по математике и иностранному языку.
Распределение удовлетворенности по предметам выглядит следующим образом:
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География — 85%.
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Украинская литература — 84%.
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Иностранный язык — 54%.
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Математика — 53%.
В опросе приняли участие 3700 человек. Он проводился в два этапа — с февраля до середины мая 2026 года. Таким образом, исследование касается вступительной кампании 2025 года.
- Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон об образовательных правах национальных меньшинств.
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