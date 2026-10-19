"Игры микродронов" прошли в детской школе Free Sky. ВИДЕО

17 октября в инженерно-технологической школе Free Sky в Киеве прошли "Игры микродронов". Они открыли сезон турниров по пилотированию дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соревнования проходили в двух возрастных категориях: 6-13 лет и 14-17 лет.

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Школа действует с 2022 года.

Основатель, председатель и инструктор школы Сергей Ткачук объяснил, что обычно подобные соревнования проводятся в больших спортивных залах, но на этот раз турнир прошел в меньшем помещении, потому что управлять дроном в замкнутом пространстве значительно сложнее.

Ткачук рассказал коротко о правилах соревнований. Участники должны были преодолеть три круга с фиксацией времени – так, как это происходит на международных соревнованиях. Результаты всех внутренних соревнований будут проанализированы и учтены для подготовки к чемпионату Украины, который состоится летом.

"В том году команда школы приняла участие во всеукраинских соревнованиях. Пять участников прошли в полуфинал, а трое – в финал. Чемпионом Украины стал наш ученик Назар, в свое время пришедший к нам маленьким мальчиком.

Стопроцентный контроль – наш фундамент. Если его нет, то на большой скорости вы будете постоянно врезаться. Это как уметь писать. Почему многие пишут с ошибками? Потому что на первоочередном этапе они не усвоили правила.

У меня музыкальное образование (я играю на трубе). Методику игры на музыкальном инструменте я перевод на дроны: у нас последовательная система обучения с постоянным усложнением. Это работает идеально", – добавил он.

Основатель школы во вступительном слове сказал, что в школе не учатся пилотировать дроны для войны: "Использование дронов в гражданских сферах приобрело большие масштабы, это открывает путь в большое количество профессий. Это STEAM-образование". Многие дети уже сами собирают и настраивают дроны. Также в этой школе инженерами и инструкторами выступают наши дети, которые раньше учились, а сейчас уже учатся в колледжах".

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Директор общественной организации "Милосердие и здоровье" Екатерина Богадельникова подчеркивает, что главная цель существования школы Free Sky – поддержка детей погибших, пропавших без вести и пленных воинов:

"Теряя кого-то из родителей, дети теряют опору и поддержку, и мы как ответственные граждане должны их поддерживать, с учетом цены, которую заплатили их родители в этой страшной войне. У нас есть также проект "Лето без войны", в рамках которого мы отправили на оздоровление около 6 тысяч детей. Мы считаем, что образование и здоровье – это самое важное, что мы можем дать детям. Потому что помощь детям должна быть не точечной, а постоянной и направлена ​​на долгосрочный результат.

По ее словам, навыки Stem-образования, полученные в детском возрасте, являются важной базой для дальнейшего образования:

"Многие родители, особенно в семьях, потерявших на войне кого-то из близких, не хотят, чтобы их дети были вовлечены в войну. Это нормально и это понятно. Дроны используются во многих гражданских сферах: видеосъемка, аграрный бизнес, служба ГСЧС, медицина, научные исследования. Но это не только о дронах, это в целом о компетенциях и образовании – пул инженерных знаний, физики, IT.

Однако и военная техника нашей страны очень быстро развивается, поэтому речь идет и о возможностях. Мы хотим дать детям возможность попробовать себя в этом и поддержать их на пути к дальнейшему выбору профессии".

Выпускники школы Free Sky выбрали обучение в украинских колледжах, в частности потому, что приобретенные навыки дают им уверенность и перспективу на будущее.

"У них есть возможность остаться в Украине, и они знают, где будут работать дальше, - добавляет Богадельникова. Ведь многие люди в принципе, и, конечно, дети, живут в неопределенности. Они не знают, что их ждет дальше. Мы стремимся стать теми, кто дает детям возможность увидеть долгосрочную перспективу. То есть все это делается не просто для того, чтобы занять их в субботу или вечером. Это делается для того, чтобы они развивали в себе профессиональные навыки".

По словам организаторов, школа оказалась успешной, поэтому они намерены расширять сеть.