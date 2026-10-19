"Ігри мікродронів" відбулися в дитячій школі Free Sky. ВІДЕО+ФОТО

17 жовтня в інженерно-технологічній школі Free Sky у Києві відбулися "Ігри мікродронів". Вони відкрили сезон турнірів по пілотуванню дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, змагання відбувалися у двох вікових категоріях: 6-13 років і 14-17 років.

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Школа діє з 2022 року.

Засновник, голова та інструктор школи Сергій Ткачук пояснив, що зазвичай подібні змагання проводять у великих спортивних залах, але цього разу турнір відбувся у меншому приміщенні, тому що керувати дроном у замкненому просторі значно складніше.

Ткачук розповів коротко про правила змагань. Учасники мали здолати три кола з фіксацією часу – так, як це відбувається на міжнародних змаганнях. Результати всіх внутрішніх змагань буде проаналізовано і враховано для підготовки до чемпіонату України, який відбудеться влітку.

"Того року команда школи взяла участь у всеукраїнських змаганнях. П’ять учасників пройшли у півфінал, а троє – у фінал. Чемпіоном України став наш учень Назар, який свого часу прийшов до нас маленьким хлопчиком.

Стовідсотковий контроль – наш фундамент. Якщо його немає, то на великій швидкості ви будете постійно врізатися. Це як вміти писати. Чому багато людей пишуть з помилками? Тому що на першочерговому етапі вони не засвоїли правила.

У мене музична освіта (я граю на трубі). Методику гри на музичному інструменті я переклад на дрони: в нас послідовна система навчання з постійним ускладненням. Це працює ідеально", - додав він.

Засновник школи у вступному слові сказав, що у школі не вчаться пілотувати дрони для війни: "Використання дронів у цивільних сферах набуло великих масштабів, це відкриває шлях у велику кількість професій. Це STEAM-освіта. Багато дітей вже самі збирають і налаштовують дрони. Також в цій школі інженерами та інструкторами виступають наші діти, які тут раніше навчалися, а зараз вже навчаються в коледжах".

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Директор громадської організації "Милосердя та здоров’я" Катерина Богадельнікова підкреслює, що головна мета існування школи Free Sky – підтримка дітей загиблих, зниклих без вісти й полонених вояків:

"Втрачаючи когось з батьків, діти втрачають опору та підтримку, і ми як відповідальні громадяни маємо їх підтримувати, з урахуванням ціни, яку заплатили їхні батьки в цій страшній війни. У нас є також проєкт "Літо без війни", в рамках якого ми відправили на оздоровлення близько 6 тисяч дітей. Ми вважаємо, що освіта і здоров’я – це найважливіше, що ми можемо дати дітям. Тому що допомога дітям має бути не точковою, а постійною і направленою на довгостроковий результат.

За її словами, навички Stem-освіти, що здобуті в дитячому віці, є важливою базою для подальшої освіти:

"Багато батьків, особливо в родинах, які втратили на війні когось із близьких, не хочуть, щоб їхні діти були долучені до війни. Це нормально і це зрозуміло. Дрони використовуються в багатьох цивільних сферах: відеозйомка, аграрний бізнес, служба ДСНС, медицина, наукові дослідження. Але це не лише про дрони, це загалом про компетенції та освіту – це пул інженерних знань, фізики, IT.

Однак і мілтех нашої країни дуже розвивається, тому це і про можливості. Ми хочемо дати дітям спробувати себе в цьому і підтримати на шляху в подальшому виборі професії".

Випускники школи Free Sky, обрали навчання в українських коледжах, зокрема тому що здобуті навички дають їм визначеність і перспективу майбутнього.

"Вони мають можливість залишитися в Україні і знають, де вони далі будуть працювати, - додає Богадельнікова. Адже багато людей в принципі і, звісно, дітей живе в невизначеності. Вони не знають, що їх чекає далі. Ми прагнемо виступити тими, хто дає дітям можливість побачити довгострокову перспективу. Тобто все це робиться не просто для того, щоб їм зайняти суботній час або вечірній час. Це робиться для того, аби вони вирощували в собі фахівців".

За словами організаторів, школа показала успіх, тому організатори мають намір розширювати мережу.