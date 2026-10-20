Вступ до вишів: майже чверть абітурієнтів не потрапили туди, куди хотіли
62% першокурсників задоволені балами, які отримали на національному мультипредметному тесті (НМТ). Водночас майже чверть вступників не змогли одночасно потрапити на бажану спеціальність і до омріяного університету.
Про це йдеться в опитуванні KSE Institute, результати якого опублікував Цензор.НЕТ.
НМТ виправдав очікування більшості вступників
За результатами опитування, 62% першокурсників задоволені своїми балами на НМТ. Для 76% учасників тестування дало змогу вступити одночасно на бажану спеціальність і до обраного закладу вищої освіти.
Водночас частина вступників була змушена змінити свої плани. Результати опитування показали, що:
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14% вступили на бажану спеціальність, але до іншого університету;
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6% потрапили до омріяного закладу освіти, проте обрали іншу спеціальність;
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4% змінили і спеціальність, і університет.
Отже, не всі вступники змогли реалізувати свої плани під час вступної кампанії.
Географія та українська література отримали найвищі оцінки
Рівень задоволеності результатами НМТ відрізнявся залежно від предмета. Найбільше першокурсники задоволені балами з географії та української літератури. Найменше позитивних оцінок отримали результати з математики та іноземної мови.
Розподіл задоволеності за предметами має такий вигляд:
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Географія — 85%.
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Українська література — 84%.
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Іноземна мова — 54%.
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Математика — 53%.
В опитуванні взяли участь 3700 осіб. Його проводили у два етапи — з лютого до середини травня 2026 року. Таким чином, дослідження стосується вступної кампанії 2025 року.
- Раніше повідомлялося, що Зеленський підписав закон про освітні права національних меншин.
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