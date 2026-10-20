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Новини Навчання під час війни
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Вступ до вишів: майже чверть абітурієнтів не потрапили туди, куди хотіли

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62% першокурсників задоволені балами, які отримали на національному мультипредметному тесті (НМТ). Водночас майже чверть вступників не змогли одночасно потрапити на бажану спеціальність і до омріяного університету.

Про це йдеться в опитуванні KSE Institute, результати якого опублікував Цензор.НЕТ.

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НМТ виправдав очікування більшості вступників

За результатами опитування, 62% першокурсників задоволені своїми балами на НМТ. Для 76% учасників тестування дало змогу вступити одночасно на бажану спеціальність і до обраного закладу вищої освіти.

Водночас частина вступників була змушена змінити свої плани. Результати опитування показали, що:

  • 14% вступили на бажану спеціальність, але до іншого університету;

  • 6% потрапили до омріяного закладу освіти, проте обрали іншу спеціальність;

  • 4% змінили і спеціальність, і університет.

Отже, не всі вступники змогли реалізувати свої плани під час вступної кампанії.

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Географія та українська література отримали найвищі оцінки

Рівень задоволеності результатами НМТ відрізнявся залежно від предмета. Найбільше першокурсники задоволені балами з географії та української літератури. Найменше позитивних оцінок отримали результати з математики та іноземної мови.

Розподіл задоволеності за предметами має такий вигляд:

  • Географія — 85%.

  • Українська література — 84%.

  • Іноземна мова — 54%.

  • Математика — 53%.

В опитуванні взяли участь 3700 осіб. Його проводили у два етапи — з лютого до середини травня 2026 року. Таким чином, дослідження стосується вступної кампанії 2025 року.

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виш (509) освіта (1243) вища освіта (181)
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