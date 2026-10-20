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Ким Чен Ын якобы впал в кому после кровоизлияния в мозг, - СМИ

Лидер КНДР объявил Южную Корею "самым враждебным государством"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын якобы впал в кому после кровоизлияния в мозг и был срочно госпитализирован в больницу в Китае. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Sun.

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Слухи о госпитализации Ким Чен Ына

По данным издания, в социальных сетях массово распространяются сообщения о якобы критическом состоянии северокорейского лидера. Причиной для этих слухов стало то, что в последний раз Ким Чен Ына видели на публике 11 октября во время посещения музея обороны в Пхеньяне.

Пользователи соцсетей утверждают, что лидера КНДР доставили в Пекинский объединенный медицинский колледж, где ему оказали неотложную помощь. По их словам, его вывезли в Китай из-за проблем с медицинским обслуживанием в Пхеньяне.

В то же время никаких официальных заявлений, подтверждающих госпитализацию Ким Чен Ына, нет.

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Слухи о смерти уже появлялись ранее

В материале также напоминают о похожем случае в 2020 году. Тогда после длительного отсутствия Ким Чен Ына на публике в социальных сетях начали распространяться слухи о его смерти.

Нынешние сообщения также не имеют официального подтверждения.

Несколько недель назад разведка Южной Кореи заявила, что Ким Чен Ын страдает "крайней степенью ожирения" и является "заядлым курильщиком".

Из-за состояния здоровья северокорейского лидера внимание к нему остается повышенным, ведь это может поднять вопрос о преемственности власти и стабильности в КНДР.

Автор: 

КНДР (1340) Ким Чен Ын (195)
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Топ комментарии
+39
Почекаємо підтвердження. Скільки разів опухлого дон дона та навіть самого х*йла вже ховали з сотень раз а толку...
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20.10.2026 01:42 Ответить
+28
Как говорится мелочь но приятно
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20.10.2026 02:39 Ответить
+17
Напомнило: "Вчера, после тяжелой и продолжительной болезни, не приходя в сознание, приступил к исполнению своих обязанностей генеральный секретарь ЦК КПСС..."
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20.10.2026 01:54 Ответить

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