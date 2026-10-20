Кім Чен Ин нібито впав у кому після крововиливу в мозок,- ЗМІ

Очільник Північної Кореї Кім Чен Ин нібито впав у кому після крововиливу в мозок і був терміново госпіталізований до лікарні в Китаї. Однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Sun.

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Чутки про госпіталізацію Кім Чен Ина

За даними видання, у соціальних мережах масово поширюють повідомлення про нібито критичний стан північнокорейського лідера. Причиною для цих чуток стало те, що востаннє Кім Чен Ина бачили на публіці 11 жовтня під час відвідування музею оборони в Пхеньяні.

Користувачі соцмереж стверджують, що лідера КНДР доправили до Пекінського об'єднаного медичного коледжу, де йому надали невідкладну допомогу. За їхніми словами, його вивезли до Китаю через проблеми з медичним обслуговуванням у Пхеньяні.

Водночас жодних офіційних заяв, які б підтверджували госпіталізацію або кому Кім Чен Ина, немає.

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Чутки про смерть уже з'являлися раніше

У матеріалі також нагадують про схожий випадок у 2020 році. Тоді після тривалої відсутності Кім Чен Ина на публіці в соціальних мережах почали поширювати чутки про його смерть.

Нинішні повідомлення також не мають офіційного підтвердження.

Кілька тижнів тому розвідка Південної Кореї заявила, що Кім Чен Ин має "крайнє ожиріння" та є "завзятим курцем".

Через стан здоров'я північнокорейського лідера увага до нього залишається підвищеною, адже це може порушувати питання про спадкоємність влади та стабільність у КНДР.