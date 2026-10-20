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В Киеве возобновили движение метро между станциями "Академгородок" и "Лесная": "Черниговская" остается закрытой
Поезда красной линии метро вновь курсируют от станции "Академгородок" до станции "Лесная". В то же время станция "Черниговская" временно не обслуживает пассажиров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГГА.
"Сегодня утром (20 октября, — ред.) поезда на "красной" линии снова курсируют между станциями "Академгородок" и "Лесная", также станция "Лесная" возобновила работу в обычном режиме", — говорится в сообщении.
"Черниговская" временно закрыта для пассажиров
В то же время станция "Черниговская" временно не работает для пассажирских перевозок. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно. Сейчас поезда проезжают мимо нее без остановки.
Что этому предшествовало?
- В ночь на 19 октября и утром Россия атаковала Киев баллистическими ракетами и беспилотниками. В столице погибла 21-летняя девушка, еще восемь человек пострадали. Повреждения получили жилые дома, медицинское учреждение, учебное заведение и инфраструктура метро.
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