В Киеве возобновили движение метро между станциями "Академгородок" и "Лесная": "Черниговская" остается закрытой

Поезда красной линии метро вновь курсируют от станции "Академгородок" до станции "Лесная". В то же время станция "Черниговская" временно не обслуживает пассажиров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГГА.

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"Сегодня утром (20 октября, — ред.) поезда на "красной" линии снова курсируют между станциями "Академгородок" и "Лесная", также станция "Лесная" возобновила работу в обычном режиме", — говорится в сообщении.

"Черниговская" временно закрыта для пассажиров

В то же время станция "Черниговская" временно не работает для пассажирских перевозок. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно. Сейчас поезда проезжают мимо нее без остановки.

Что этому предшествовало?

В ночь на 19 октября и утром Россия атаковала Киев баллистическими ракетами и беспилотниками. В столице погибла 21-летняя девушка, еще восемь человек пострадали. Повреждения получили жилые дома, медицинское учреждение, учебное заведение и инфраструктура метро.

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