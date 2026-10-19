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Новости Обстрелы Киева
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Рубио об отсутствии предупреждения Киева перед ударом РФ: "Не знаю точно, что произошло прошлой ночью"

Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не знает обстоятельств ночного удара российских баллистических ракет по Киеву и не может подтвердить, что Вашингтон не предупредил Украину заранее. 

Об этом Рубио заявил журналистам во время пребывания в Узбекистане, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция Рубио

Рубио спросили, почему Украина не получила заблаговременного предупреждения перед ночной атакой.

"Я не знаю точно, что произошло прошлой ночью. Я знаю, что несколько ночей назад возникла проблема с программным обеспечением их системы раннего предупреждения. И, насколько мне известно, Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) участвовало в расследовании этой проблемы и представило соответствующий отчет. Я не могу комментировать то, что произошло прошлой ночью", — подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зависимость Европы от российских энергоносителей является одной из причин вторжения РФ в Украину, - Рубио

Безопасность дипломатов в Киеве

Журналисты также спросили, беспокоит ли Рубио безопасность американских дипломатов и граждан в Киеве. По его словам, США беспокоятся о своих гражданах в любой точке мира, а американские дипломатические представительства еженедельно оценивают, могут ли они и дальше оставаться в зонах конфликтов.

"На данный момент мы не изменили нашей позиции или численности персонала в Киеве. Мы присутствуем там, но, конечно, мы обеспокоены. Мы всегда заботимся о безопасности и защите наших дипломатов и наших объектов", — добавил Рубио.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США сами будут решать, безопасно ли посольству в Киеве, несмотря на угрозы России, - Рубио

Что предшествовало?

Автор: 

Киев (27800) посольство (1159) США (30791) Рубио Марко (508)
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Топ комментарии
+15
Иллюстрация к выражению "косить под дурака".
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19.10.2026 16:30 Ответить
+14
"Не знаю точно, що сталося минулої ночі"
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Другими словами - не знаю, что соврать.
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19.10.2026 16:30 Ответить
+10
телепню, з тампанутої команди телепнів, читай "пресу" й будеш знати, якщо для тебе свіжі розвіддані засекречені.
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19.10.2026 16:29 Ответить

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