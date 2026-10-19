Рубио об отсутствии предупреждения Киева перед ударом РФ: "Не знаю точно, что произошло прошлой ночью"

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не знает обстоятельств ночного удара российских баллистических ракет по Киеву и не может подтвердить, что Вашингтон не предупредил Украину заранее.

Об этом Рубио заявил журналистам во время пребывания в Узбекистане, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция Рубио

Рубио спросили, почему Украина не получила заблаговременного предупреждения перед ночной атакой.

"Я не знаю точно, что произошло прошлой ночью. Я знаю, что несколько ночей назад возникла проблема с программным обеспечением их системы раннего предупреждения. И, насколько мне известно, Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) участвовало в расследовании этой проблемы и представило соответствующий отчет. Я не могу комментировать то, что произошло прошлой ночью", — подчеркнул он.

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Безопасность дипломатов в Киеве

Журналисты также спросили, беспокоит ли Рубио безопасность американских дипломатов и граждан в Киеве. По его словам, США беспокоятся о своих гражданах в любой точке мира, а американские дипломатические представительства еженедельно оценивают, могут ли они и дальше оставаться в зонах конфликтов.

"На данный момент мы не изменили нашей позиции или численности персонала в Киеве. Мы присутствуем там, но, конечно, мы обеспокоены. Мы всегда заботимся о безопасности и защите наших дипломатов и наших объектов", — добавил Рубио.

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