Рубио об отсутствии предупреждения Киева перед ударом РФ: "Не знаю точно, что произошло прошлой ночью"
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не знает обстоятельств ночного удара российских баллистических ракет по Киеву и не может подтвердить, что Вашингтон не предупредил Украину заранее.
Об этом Рубио заявил журналистам во время пребывания в Узбекистане, сообщает Цензор.НЕТ.
Реакция Рубио
Рубио спросили, почему Украина не получила заблаговременного предупреждения перед ночной атакой.
"Я не знаю точно, что произошло прошлой ночью. Я знаю, что несколько ночей назад возникла проблема с программным обеспечением их системы раннего предупреждения. И, насколько мне известно, Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) участвовало в расследовании этой проблемы и представило соответствующий отчет. Я не могу комментировать то, что произошло прошлой ночью", — подчеркнул он.
Безопасность дипломатов в Киеве
Журналисты также спросили, беспокоит ли Рубио безопасность американских дипломатов и граждан в Киеве. По его словам, США беспокоятся о своих гражданах в любой точке мира, а американские дипломатические представительства еженедельно оценивают, могут ли они и дальше оставаться в зонах конфликтов.
"На данный момент мы не изменили нашей позиции или численности персонала в Киеве. Мы присутствуем там, но, конечно, мы обеспокоены. Мы всегда заботимся о безопасности и защите наших дипломатов и наших объектов", — добавил Рубио.
Что предшествовало?
- В ночь на 19 октября и утром Россия атаковала Киев баллистическими ракетами и беспилотниками. В столице погибла 21-летняя девушка, еще восемь человек пострадали. Повреждения получили жилые дома, медицинское учреждение, учебное заведение и инфраструктура метро.
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Другими словами - не знаю, что соврать.