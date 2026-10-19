Рубіо про відсутність попередження Києва перед ударом РФ: "Не знаю точно, що сталося минулої ночі"
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не знає обставин нічного удару російських балістичних ракет по Києву й не може підтвердити, що Вашингтон не попередив Україну заздалегідь.
Про це Рубіо заявив журналістам під час перебування в Узбекистані, повідомляє Цензор.НЕТ.
Реакція Рубіо
Рубіо запитали, чому Україна не отримала завчасного попередження перед нічною атакою.
"Я не знаю точно, що сталося минулої ночі. Я знаю, що кілька ночей тому сталася проблема із програмним забезпеченням їхньої системи раннього попередження. І, наскільки мені відомо, Європейське командування Збройних сил США (EUCOM) брало участь у вивченні цієї проблеми та надало відповідний звіт. Я не можу коментувати те, що сталося минулої ночі", — наголосив він.
Безпека дипломатів у Києві
Журналісти також запитали, чи непокоїть Рубіо безпека американських дипломатів і громадян у Києві. За його словами, США хвилюються за своїх громадян у будь-якій точці світу, а американські дипломатичні представництва щотижня оцінюють, чи можуть і далі залишатися в зонах конфліктів.
"На цю мить ми не змінили нашої позиції чи кількості персоналу в Києві. Ми присутні там, але, звичайно, ми стурбовані. Ми завжди турбуємося про безпеку та захист наших дипломатів і наших об'єктів", — додав Рубіо.
Що передувало?
- У ніч проти 19 жовтня та вранці Росія атакувала Київ балістичними ракетами та безпілотниками. У столиці загинула 21-річна дівчина, ще восьмеро людей постраждали. Пошкоджень зазнали житлові будинки, медичний заклад, навчальна установа та інфраструктура метро.
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Другими словами - не знаю, что соврать.