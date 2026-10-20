У Києві відновили рух метро між станціями "Академмістечко" та "Лісова": "Чернігівська" залишається закритою

Поїзди червоної лінії метро знову курсують від "Академмістечка" до "Лісової". Водночас "Чернігівська" тимчасово не обслуговує пасажирів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМДА.

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"Сьогодні вранці (20 жовтня, - ред.) поїзди на "червоній" лінії знову курсують між станціями "Академмістечко" та "Лісова", також станція "Лісова" відновила роботу у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

"Чернігівська" тимчасово закрита для пасажирів

Водночас станція "Чернігівська" тимчасово не працює для пасажирських перевезень. Про відновлення роботи буде повідомлено додатково. Наразі поїзди проїжджають повз неї без зупинки.

Що передувало?

У ніч проти 19 жовтня та вранці Росія атакувала Київ балістичними ракетами та безпілотниками. У столиці загинула 21-річна дівчина, ще восьмеро людей постраждали. Пошкоджень зазнали житлові будинки, медичний заклад, навчальна установа та інфраструктура метро.

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