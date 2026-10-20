На фронте за сутки произошло 206 боевых столкновений: больше всего на Южно-Слобожанском направлении, - Генштаб
За сутки на фронте произошло 206 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили 26 атак, на Покровском — 21, а на Константиновском зафиксировали 15 штурмов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.
Вчера противник нанес один ракетный и 63 авиационных удара, в частности сбросил 217 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8784 дрона-камикадзе и осуществили 2607 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
В Сумской области артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Уланово, Писаревка, Коренек, Хотынь, Малая Корчаковка, Юнаковка, Лужки и Великая Рыбица. Кроме того, авиационным ударам подверглись районы Писаревки, Резниковки и Сенного.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами и два района сосредоточения личного состава противника.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском направлении захватчики четыре раза наносили удары в районах Толстодубово, Коренька, Бунячино и Ровного.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 26 атак противника. Оккупанты пытались продвинуться в районах Кутьковки, Лимана, Старицы, Малой Волчьей, Избицкого, Вильчи, Охримовки, Захаровки, Караичного, Бочково, Зыбино и Радьковки.
На Купянском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.
Попытки продвижения были остановлены на Лиманском направлении, где наши защитники отразили 12 атак в районах Колодязей, Дибровы, Новомихайловки, Дружелюбровки, Червоного Става, Зеленой Долины и Лимана.
На Славянском направлении захватчики совершили семь атак в районах Ямполя, Пискуновки и Николаевки.
На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.
На Константиновском направлении зафиксировано 15 атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки, Новоселовки, Дружковки и Новопавловки.
На Покровском направлении наши защитники отразили 21 атаку. Враг атаковал в районах Сергеевки и Молодецкого, а также проводил штурмы в направлениях Софиевки, Вольного, Кучерова Яра, Ганновки, Черниговки, Доброполья и Мирного.
На Александровском направлении противник не проводил активных наступательных действий.
На Гуляйпольском направлении отражено 11 атак захватчиков в районах Рождественки, Долинки, Горького, Чаривного и Егоровки.
На Ореховском направлении наши защитники отразили две атаки врага в районах Заречного и Приморского.
На Приднепровском направлении за прошедшие сутки оккупанты не проводили активных наступательных действий.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
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