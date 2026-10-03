Пограничники "Форпоста" вернули более 10 км² на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО
Бригада ГПСУ "Форпост" с июня вернула более 10 квадратных километров в своей зоне обороны.
Об этом сообщили в ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в июне пограничная бригада "Форпост" приняла на себя свою полосу обороны на Южно-Слобожанском направлении.
"За время боевых действий в полосе обороны бригады под контроль украинских защитников возвращено более 10 квадратных километров территории", — говорится в сообщении.
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Уничтожение оккупантов
Также сообщается, что уничтожено 118 военнослужащих противника, еще 7 – взяты в плен. Работа продолжается.
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