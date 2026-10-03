Прикордонники "Форпосту" повернули понад 10 км² на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО
Бригада ДПСУ "Форпост" від червня повернула понад 10 квадратних кілометрів у своїй смузі оборони.
Про це повідомили в ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, у червні прикордонна бригада "Форпост" прийняла власну смугу оборони на Південно-Слобожанському напрямку.
За час бойової роботи у смузі оборони бригади під контроль українських захисників повернуто понад 10 квадратних кілометрів території", - йдеться в повідомленні.
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Знищення окупантів
Також повідомляється, що знищено 118 військовослужбовців противника, ще 7 взято в полон. Робота триває.
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