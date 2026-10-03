Прикордонники "Форпосту" повернули понад 10 км² на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

Бригада ДПСУ "Форпост" від червня повернула понад 10 квадратних кілометрів у своїй смузі оборони.

Про це повідомили в ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, у червні прикордонна бригада "Форпост" прийняла власну смугу оборони на Південно-Слобожанському напрямку.

За час бойової роботи у смузі оборони бригади під контроль українських захисників повернуто понад 10 квадратних кілометрів території", - йдеться в повідомленні.

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Знищення окупантів

Також повідомляється, що знищено 118 військовослужбовців противника, ще 7 взято в полон. Робота триває.

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