РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14314 посетителей онлайн
Новости Атаки по нефтеперерабатывающей отрасли рф
3 799 6

В Тамбовской области РФ атакован нефтяной объект: вспыхнул пожар. ВИДЕО

Никольская линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) в Тамбовской области России подверглась атаке в ночь на 20 октября. После удара на территории объекта вспыхнул пожар, над станцией поднялся густой черный дым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По сообщениям местных жителей в социальных сетях, в результате атаки на станции мог загореться резервуар с дизельным топливом. Однако эта информация требует подтверждения.

Пока неизвестно, чем именно атаковали станцию - беспилотниками или ракетами. Российские власти официально не сообщали об инциденте. В частности, губернатор Тамбовской области Евгений Первишов.

Информация о масштабах повреждений, причинах возгорания и возможных последствиях для работы нефтепроводной инфраструктуры в настоящее время уточняется.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина стремится сделать войну максимально дорогостоящей для России, - начальник штаба ВВС Эстонии Кару

Никольская ЛВДС: что известно?

Никольская ЛВДС в Тамбовской области РФ - объект нефтяной инфраструктуры компании "Транснефть — Дружба", связанный с магистральной системой "Дружба". Станция расположена вблизи города Мичуринска. Она была введена в эксплуатацию в 1964 году.

Назначение:

  • Перекачка нефти по трубопроводам. Станция является частью магистральной нефтотранспортной системы.

  • Регулирование давления. На объекте работает система автоматического регулирования давления, которая обеспечивает необходимые параметры транспортировки нефти.

  • Контроль технологических процессов. Диспетчерские системы помогают контролировать работу оборудования и движение сырья.

  • Обеспечение непрерывности транспортировки. Насосное и вспомогательное оборудование поддерживает работу трубопроводной системы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удары Украины по российским НПЗ приближают завершение войны, - Каллас

Автор: 

Удары по РФ (1319) Тамбовская область (1)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 