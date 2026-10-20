В Тамбовской области РФ атакован нефтяной объект: вспыхнул пожар. ВИДЕО
Никольская линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) в Тамбовской области России подверглась атаке в ночь на 20 октября. После удара на территории объекта вспыхнул пожар, над станцией поднялся густой черный дым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.
По сообщениям местных жителей в социальных сетях, в результате атаки на станции мог загореться резервуар с дизельным топливом. Однако эта информация требует подтверждения.
Пока неизвестно, чем именно атаковали станцию - беспилотниками или ракетами. Российские власти официально не сообщали об инциденте. В частности, губернатор Тамбовской области Евгений Первишов.
Информация о масштабах повреждений, причинах возгорания и возможных последствиях для работы нефтепроводной инфраструктуры в настоящее время уточняется.
Никольская ЛВДС: что известно?
Никольская ЛВДС в Тамбовской области РФ - объект нефтяной инфраструктуры компании "Транснефть — Дружба", связанный с магистральной системой "Дружба". Станция расположена вблизи города Мичуринска. Она была введена в эксплуатацию в 1964 году.
Назначение:
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Перекачка нефти по трубопроводам. Станция является частью магистральной нефтотранспортной системы.
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Регулирование давления. На объекте работает система автоматического регулирования давления, которая обеспечивает необходимые параметры транспортировки нефти.
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Контроль технологических процессов. Диспетчерские системы помогают контролировать работу оборудования и движение сырья.
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Обеспечение непрерывности транспортировки. Насосное и вспомогательное оборудование поддерживает работу трубопроводной системы.
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