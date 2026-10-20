В Тамбовской области РФ атакован нефтяной объект: вспыхнул пожар. ВИДЕО

Никольская линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) в Тамбовской области России подверглась атаке в ночь на 20 октября. После удара на территории объекта вспыхнул пожар, над станцией поднялся густой черный дым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По сообщениям местных жителей в социальных сетях, в результате атаки на станции мог загореться резервуар с дизельным топливом. Однако эта информация требует подтверждения.

Пока неизвестно, чем именно атаковали станцию - беспилотниками или ракетами. Российские власти официально не сообщали об инциденте. В частности, губернатор Тамбовской области Евгений Первишов.

Информация о масштабах повреждений, причинах возгорания и возможных последствиях для работы нефтепроводной инфраструктуры в настоящее время уточняется.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина стремится сделать войну максимально дорогостоящей для России, - начальник штаба ВВС Эстонии Кару

Никольская ЛВДС: что известно?

Никольская ЛВДС в Тамбовской области РФ - объект нефтяной инфраструктуры компании "Транснефть — Дружба", связанный с магистральной системой "Дружба". Станция расположена вблизи города Мичуринска. Она была введена в эксплуатацию в 1964 году.

Назначение:

Перекачка нефти по трубопроводам. Станция является частью магистральной нефтотранспортной системы.

Регулирование давления. На объекте работает система автоматического регулирования давления, которая обеспечивает необходимые параметры транспортировки нефти.

Контроль технологических процессов. Диспетчерские системы помогают контролировать работу оборудования и движение сырья.

Обеспечение непрерывности транспортировки. Насосное и вспомогательное оборудование поддерживает работу трубопроводной системы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удары Украины по российским НПЗ приближают завершение войны, - Каллас