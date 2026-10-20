У Тамбовській області РФ атаковано нафтовий об’єкт: спалахнула пожежа. ВIДЕО

Микільська лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) у Тамбовській області Росії зазнала атаки в ніч проти 20 жовтня. Після удару на території об’єкта спалахнула пожежа, над станцією здійнявся густий чорний дим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та OSINT-спільноти.

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За повідомленнями місцевих жителів у соціальних мережах, унаслідок атаки на станції міг загорітися резервуар із дизельним пальним. Однак ця інформація потребує підтвердження.

Наразі невідомо, чим саме атакували станцію - безпілотниками чи ракетами. Російська влада офіційно не повідомляла про інцидент. Зокрема, губернатор Тамбовської області Євген Первишов.

Інформація про масштаби пошкоджень, причини займання та можливі наслідки для роботи нафтопровідної інфраструктури наразі уточнюється.

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Микільська ЛВДС: що відомо?

Микільська ЛВДС у Тамбовській області РФ 0 об’єкт нафтової інфраструктури компанії "Транснефть – Дружба", пов’язаний із магістральною системою "Дружба". Станція розташована поблизу міста Мічурінськ. Її введено в експлуатацію у 1964 році.

Призначення:

Перекачування нафти трубопроводами. Станція є частиною магістральної нафтотранспортної системи.

Регулювання тиску. На об’єкті працює система автоматичного регулювання тиску, яка забезпечує необхідні параметри транспортування нафти.

Контроль технологічних процесів. Диспетчерські системи допомагають контролювати роботу обладнання та рух сировини.

Забезпечення безперервності транспортування. Насосне й допоміжне обладнання підтримує роботу трубопровідної системи.

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