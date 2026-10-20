Враг атаковал энергетику в 7 областях: есть новые отключения электроэнергии, - Минэнерго

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К сожалению, враг продолжает целенаправленно и систематически наносить удары по нашей энергетике. Ночью и утром 20 октября Россия атаковала энергетические объекты в Кировоградской, Житомирской, Львовской, Одесской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

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Как отмечается, в результате ударов часть потребителей осталась без электроснабжения.

Где ситуация наиболее тяжелая?

Сложной остается ситуация и в прифронтовых и приграничных регионах. Из-за постоянных обстрелов и боевых действий произошли новые отключения электроэнергии в Запорожской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Энергетикам уже удалось восстановить свет для части потребителей. Аварийно-восстановительные бригады работают везде, где позволяет ситуация с безопасностью. Работы затрудняют ежедневные российские атаки, длительные воздушные тревоги и угроза повторных обстрелов.

Отключения из-за непогоды

В результате неблагоприятных погодных условий в Одесской области без электроснабжения остаются 6 населенных пунктов. Специалисты работают над устранением повреждений.

"Из-за сетевых ограничений, вызванных российскими атаками, сегодня в отдельных регионах действуют графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса. Это вынужденные меры, необходимые для стабилизации работы энергосистемы и предотвращения более масштабных аварий", — пояснили в Минэнерго.