Ворог атакував енергетику в 7 областях: є нові знеструмлення, - Міненерго

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На жаль, ворог продовжує цілеспрямовано та систематично атакувати нашу енергетику. Вночі та вранці 20 жовтня Росія атакувала енергетичні об’єкти у Кіровоградській, Житомирській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Як зазначається, внаслідок ударів частина споживачів залишилася без електропостачання.

Де ситуація найважча?

Складною залишається ситуація і в прифронтових та прикордонних регіонах. Через постійні обстріли та бойові дії є нові знеструмлення у Запорізькій, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Енергетикам уже вдалося повернути світло частині споживачів. Аварійно-відновлювальні бригади працюють усюди, де дозволяє безпекова ситуація. Роботи ускладнюють щоденні російські атаки, тривалі повітряні тривоги та загроза повторних обстрілів.

Знеструмлення через негоду

Внаслідок несприятливих погодних умов на Одещині без електропостачання залишаються 6 населених пунктів. Фахівці працюють над усуненням пошкоджень.

"Через мережеві обмеження, спричинені російськими атаками, сьогодні в окремих регіонах діють графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу. Це вимушені заходи, необхідні для стабілізації роботи енергосистеми та запобігання масштабнішим аваріям", - пояснили в Міненерго.