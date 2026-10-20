Более 4 тысяч российских БПЛА уничтожили за неделю подразделения МВД, - Выговский

Подразделения Министерства внутренних дел Украины за прошедшую неделю уничтожили более 4 тысяч российских беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МВД Иван Выговский.

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"Только за прошедшую неделю наши подразделения уничтожили более 4 тысяч вражеских беспилотников. Около 3600 из них — в зоне боевых действий, а еще более 430 — дальнобойных БПЛА, в частности "Шахедов" и "Гербер", которые летели вглубь страны", — говорится в сообщении.

К противодействию российским воздушным атакам круглосуточно привлекаются подразделения Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Национальной полиции. Военнослужащие и правоохранители в составе мобильных огневых групп выявляют и уничтожают воздушные цели на различных направлениях.

Выговский подчеркнул, что каждый сбитый беспилотник снижает угрозу для украинских громад и помогает спасать жизни гражданских лиц.

Россия продолжает атаковать украинские населенные пункты

Прошлой ночью российским атакам подверглись 13 регионов Украины. В Сумской области под обстрел попали подразделения полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В Запорожье в результате попадания беспилотника в автомобиль ранения получили четверо спасателей.

Также утром российские войска нанесли удар по пригороду Киева в час пик, когда многие люди направлялись в столицу. По сообщению МВД, трое гражданских лиц погибли, есть пострадавшие.

В ведомстве подчеркнули, что подразделения Нацгвардии, пограничники и полицейские продолжают круглосуточно противодействовать российским атакам с использованием дронов и защищать население.

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