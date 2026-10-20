Понад 4 тисячі російських БпЛА знищили за тиждень підрозділи МВС, - Вигівський

Підрозділи системи Міністерства внутрішніх справ України за минулий тиждень знищили понад 4 тисячі російських безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МВС Іван Вигівський.

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"Лише за минулий тиждень наші підрозділи знищили понад 4 тисячі ворожих безпілотників. Близько 3600 із них у зоні бойових дій та ще понад 430 далекобійних БпЛА, зокрема "Шахедів" і "Гербер", які летіли вглиб країни", - йдеться в повідомленні.

До протидії російським повітряним атакам цілодобово залучені підрозділи Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Національної поліції. Військовослужбовці й правоохоронці у складі мобільних вогневих груп виявляють і знищують повітряні цілі на різних напрямках.

Вигівський наголосив, що кожен збитий безпілотник зменшує загрозу для українських громад і допомагає рятувати життя цивільних.

Росія продовжує атакувати українські громади

Минулої ночі російських атак зазнали 13 регіонів України. На Сумщині під обстріл потрапили підрозділи поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій. На Запоріжжі внаслідок влучання безпілотника в автомобіль поранення дістали четверо рятувальників.

Також уранці російські війська завдали удару по передмістю Києва в годину пік, коли багато людей прямували до столиці. За повідомленням МВС, троє цивільних загинули, є постраждалі.

У відомстві наголосили, що підрозділи Нацгвардії, прикордонники та поліцейські продовжують цілодобово протидіяти російським дроновим атакам і захищати населення.

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