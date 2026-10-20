Польша готова разрешить совместный пограничный контроль с Украиной на своей территории
Польша допускает проведение совместных с Украиной пограничных проверок на своей территории, если из-за российских атак возникнет угроза для сотрудников пунктов пропуска и людей, пересекающих границу. При этом украинские службы не смогут осуществлять такой контроль самостоятельно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польский телеканал Polsat News, который получил ответ от Министерства внутренних дел и администрации Польши.
В польском ведомстве заявили о готовности согласиться на передачу контроля, если этого потребует ситуация с безопасностью в Украине.
"Если ситуация в Украине изменится и из соображений безопасности сотрудников и лиц, пересекающих границу в обоих направлениях, возникнет необходимость введения контроля на польской стороне границы, то Польша готова согласиться на такое решение", — отметили в МВД.
При этом проверки должны проводиться совместно пограничными службами обоих государств.
В министерстве подчеркнули, что никакого окончательного решения пока не принято. Поскольку Польша входит в Шенгенскую зону, введение нового механизма потребует уведомления Европейской комиссии.
Польское законодательство также не позволяет пограничникам или представителям других служб государств, не входящих в Шенгенскую зону, самостоятельно осуществлять контроль на ее территории.
Это ограничение касается как проверки документов, так и контроля товаров на соответствие требованиям Европейского Союза.
Зачем Украина предлагает перенести контроль в Польшу
Ранее Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины сообщало о переговорах с польской стороной относительно возможности работы украинских пограничных служб на территории Польши.
Такой механизм позволил бы сохранить движение через границу даже в случае повреждения или разрушения пунктов пропуска на украинской стороне в результате российских обстрелов.
Кроме того, перенос проверок должен снизить риски для пограничников и граждан, пересекающих границу.
В настоящее время стороны обсуждают возможность внедрения такого формата, однако сроки его реализации не определены.
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