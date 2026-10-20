Польща готова дозволити спільний прикордонний контроль з Україною на своїй території

Польща допускає проведення спільних з Україною прикордонних перевірок на своїй території, якщо через російські атаки виникне загроза для працівників пунктів пропуску та людей, які перетинають кордон. Водночас українські служби не зможуть здійснювати такий контроль самостійно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на польський телеканал Polsat News, який отримав відповідь Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі.

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У польському відомстві заявили про готовність погодитися на перенесення контролю, якщо цього вимагатиме безпекова ситуація в Україні.

"Якщо ситуація в Україні зміниться і з міркувань безпеки співробітників та осіб, які перетинають кордон в обох напрямках, виникне необхідність запровадження контролю на польському боці кордону, то Польща готова погодитися на таке рішення", – зазначили в МВС.

При цьому перевірки мають проводити спільно прикордонні служби обох держав.

У міністерстві наголосили, що жодного остаточного рішення наразі не ухвалено. Оскільки Польща входить до Шенгенської зони, запровадження нового механізму вимагатиме повідомлення Європейської комісії.

Польське законодавство також не дозволяє прикордонникам або представникам інших служб держав, які не входять до Шенгенської зони, самостійно здійснювати контроль на її території.

Це обмеження стосується як перевірки документів, так і контролю товарів на відповідність вимогам Європейського Союзу.

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Навіщо Україна пропонує перенести контроль до Польщі

Раніше Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України повідомляло про переговори з польською стороною щодо можливості роботи українських прикордонних служб на території Польщі.

Такий механізм дозволив би зберегти рух через кордон навіть у разі пошкодження або руйнування пунктів пропуску на українському боці внаслідок російських обстрілів.

Крім того, перенесення перевірок має зменшити ризики для прикордонників та громадян, які перетинають кордон.

Наразі сторони обговорюють можливість запровадження такого формату, однак термінів його реалізації не визначено.

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