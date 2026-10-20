Раскрыта схема хищения государственного газа на сумму свыше 65 миллионов гривен в Днепропетровской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности совместно с Национальной полицией раскрыла масштабную схему хищения природного газа из государственной газотранспортной системы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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По результатам комплексных мероприятий в Днепропетровской области нейтрализована преступная группа, которая тайно выкачивала промышленные объемы "голубого топлива" из магистрального трубопровода для продажи.

Установлено, что похищенный газ фигуранты реализовывали через подконтрольные АЗС в качестве автомобильного топлива.

Таким образом, в течение 2025-2026 годов злоумышленники присвоили почти 3,4 миллиона кубометров природного газа на сумму свыше 65 миллионов гривен.

Как выяснило расследование, аферу организовал руководитель службы газоизмерений и метрологии регионального управления государственной газовой компании. К незаконной деятельности он привлек своего подчиненного - начальника участка соответствующего подразделения.

Чтобы скрыть несанкционированный отбор газа из "трубы", они отключали счетчики на ГТС, подделывали учетные данные и отчетную документацию.

Для реализации следующего этапа махинации чиновники задействовали 11 сообщников - представителей аффилированного частного предприятия, занимающегося оптовой торговлей топливом.

Установлено, что фигуранты перевозили "голубое топливо" на передвижных газовых заправщиках на собственные компрессорные станции для продажи своим клиентам за наличные.

В ходе обысков у фигурантов изъята компьютерная техника, черновые записи и бухгалтерская документация с доказательствами "схемы".

Следователи Службы безопасности сообщили всем 13 участникам о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

кража, совершенная в особо крупных размерах организованной группой;

несанкционированные действия с информацией в компьютерных системах, совершенные организованной группой.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.













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