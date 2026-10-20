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Новости
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Раскрыта схема хищения государственного газа на сумму свыше 65 миллионов гривен в Днепропетровской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности совместно с Национальной полицией раскрыла масштабную схему хищения природного газа из государственной газотранспортной системы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Подробности

По результатам комплексных мероприятий в Днепропетровской области нейтрализована преступная группа, которая тайно выкачивала промышленные объемы "голубого топлива" из магистрального трубопровода для продажи.

Установлено, что похищенный газ фигуранты реализовывали через подконтрольные АЗС в качестве автомобильного топлива.

Таким образом, в течение 2025-2026 годов злоумышленники присвоили почти 3,4 миллиона кубометров природного газа на сумму свыше 65 миллионов гривен.

Как выяснило расследование, аферу организовал руководитель службы газоизмерений и метрологии регионального управления государственной газовой компании. К незаконной деятельности он привлек своего подчиненного - начальника участка соответствующего подразделения.

Чтобы скрыть несанкционированный отбор газа из "трубы", они отключали счетчики на ГТС, подделывали учетные данные и отчетную документацию.

Для реализации следующего этапа махинации чиновники задействовали 11 сообщников - представителей аффилированного частного предприятия, занимающегося оптовой торговлей топливом.

Установлено, что фигуранты перевозили "голубое топливо" на передвижных газовых заправщиках на собственные компрессорные станции для продажи своим клиентам за наличные.

В ходе обысков у фигурантов изъята компьютерная техника, черновые записи и бухгалтерская документация с доказательствами "схемы".

Следователи Службы безопасности сообщили всем 13 участникам о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • кража, совершенная в особо крупных размерах организованной группой;
  • несанкционированные действия с информацией в компьютерных системах, совершенные организованной группой.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Раскрыта схема хищения государственного газа
Раскрыта схема хищения государственного газа
Раскрыта схема хищения государственного газа
Раскрыта схема хищения государственного газа
Раскрыта схема хищения государственного газа
Раскрыта схема хищения государственного газа

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Автор: 

Газ (10366) Нацполиция (17700) СБУ (21590) хищения (293) Днепропетровская область (5810)
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