Планировали взорвать здания ТЦК в центре Киева: СБУ разоблачила рецидивистов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве предотвратили серию терактов, организованных по заказу спецслужб РФ. Двое рецидивистов планировали взорвать здания ТЦК в центре столицы.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
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Рассматривали несколько вариантов террористических атак.
Злоумышленники изучали возможность обстрелять военные здания из гранатомета, забросать их "коктейлями Молотова" или боевыми гранатами, либо взорвать с помощью самодельных бомб.
Преступные намерения были раскрыты заблаговременно, и обоих фигурантов задержали, когда те проводили доразведку вблизи потенциальных "целей".
Кто работал на РФ?
"Задание врага выполняли двое рецидивистов. В частности, речь идет о жителе Черниговской области, который ранее был осужден за убийство, а также о его сообщнике из Сумской области, с которым они ранее отбывали наказание в одной колонии.
Готовясь к преступлению, фигуранты должны были задействовать третьего сообщника", - говорится в сообщении.
Зафиксировано, как двое злоумышленников на своем автомобиле объезжали город и фиксировали на камеру мобильного телефона местоположения режимных объектов, наличие там охраны и камер видеонаблюдения. Кроме того, они изучали пути отхода от каждого из потенциальных объектов.
В автомобиле одного из участников преступной группы обнаружили боевую гранату, подготовленную к совершению теракта.
В настоящее время обоим задержанным сообщено о подозрении в подготовке к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц.
Они находятся под стражей без права освобождения под залог, им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Третьему сообщнику, который скрывается за границей, заочно сообщено о подозрении.
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"вивчали можливість обстріляти військові будівлі з гранатомета, закидати їх "коктейлями Молотова" чи бойовими гранатами, або ж підірвати за допомогою саморобних бомб."
"В автомобілі одного з учасників злочинної групи виявили бойову гранату, підготовлену до вчинення теракту. "
це просто цитати з новини. хто має трохи логічного мислення, той все зрозумів.