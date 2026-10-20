Планировали взорвать здания ТЦК в центре Киева: СБУ разоблачила рецидивистов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве предотвратили серию терактов, организованных по заказу спецслужб РФ. Двое рецидивистов планировали взорвать здания ТЦК в центре столицы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Рассматривали несколько вариантов террористических атак.

Злоумышленники изучали возможность обстрелять военные здания из гранатомета, забросать их "коктейлями Молотова" или боевыми гранатами, либо взорвать с помощью самодельных бомб.

Преступные намерения были раскрыты заблаговременно, и обоих фигурантов задержали, когда те проводили доразведку вблизи потенциальных "целей".





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Кто работал на РФ?

"Задание врага выполняли двое рецидивистов. В частности, речь идет о жителе Черниговской области, который ранее был осужден за убийство, а также о его сообщнике из Сумской области, с которым они ранее отбывали наказание в одной колонии.

Готовясь к преступлению, фигуранты должны были задействовать третьего сообщника", - говорится в сообщении.

Зафиксировано, как двое злоумышленников на своем автомобиле объезжали город и фиксировали на камеру мобильного телефона местоположения режимных объектов, наличие там охраны и камер видеонаблюдения. Кроме того, они изучали пути отхода от каждого из потенциальных объектов.

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В автомобиле одного из участников преступной группы обнаружили боевую гранату, подготовленную к совершению теракта.

В настоящее время обоим задержанным сообщено о подозрении в подготовке к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц.

Они находятся под стражей без права освобождения под залог, им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Третьему сообщнику, который скрывается за границей, заочно сообщено о подозрении.

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