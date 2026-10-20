Планували підірвати будівлі ТЦК у центрі Києва: СБУ викрила рецидивістів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві запобігли серії терактів на замовлення спецслужб РФ. Двоє рецидивістів планували знищити будівлі ТЦК у центрі столиці.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Розглядали декілька варіантів терористичних атак.

Зловмисники вивчали можливість обстріляти військові будівлі з гранатомета, закидати їх "коктейлями Молотова" чи бойовими гранатами, або ж підірвати за допомогою саморобних бомб.

Злочинні наміри викрили завчасно та затримали обох фігурантів, коли ті проводили дорозвідку поблизу потенційних "цілей".





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Хто працював на РФ?

"Завдання ворога виконували двоє рецидивістів. Зокрема, йдеться про мешканця Чернігівщини, який раніше був засуджений за вбивство, а також його спільника з Сумської області, з яким вони раніше відбували покарання в одній колонії.

Готуючись до злочину, фігуранти мали задіяти третього спільника", - йдеться в повідомленні.

Задокументовано, як двоє зловмисників на власному авто об’їжджали місто та фіксували на телефонну камеру локації режимних об’єктів, наявність там охорони і камер відеоспостереження. Крім того, вони вивчали шляхи відходу від кожного із потенційних об’єктів.

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В автомобілі одного з учасників злочинної групи виявили бойову гранату, підготовлену до вчинення теракту.

Наразі обом затриманим повідомили про підозру у готуванні до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб.

Вони перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Третьому спільнику, який переховується за кордоном, заочно повідомлено про підозру.

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