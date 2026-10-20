Планували підірвати будівлі ТЦК у центрі Києва: СБУ викрила рецидивістів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві запобігли серії терактів на замовлення спецслужб РФ. Двоє рецидивістів планували знищити будівлі ТЦК у центрі столиці.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Розглядали декілька варіантів терористичних атак.
Зловмисники вивчали можливість обстріляти військові будівлі з гранатомета, закидати їх "коктейлями Молотова" чи бойовими гранатами, або ж підірвати за допомогою саморобних бомб.
Злочинні наміри викрили завчасно та затримали обох фігурантів, коли ті проводили дорозвідку поблизу потенційних "цілей".
Хто працював на РФ?
"Завдання ворога виконували двоє рецидивістів. Зокрема, йдеться про мешканця Чернігівщини, який раніше був засуджений за вбивство, а також його спільника з Сумської області, з яким вони раніше відбували покарання в одній колонії.
Готуючись до злочину, фігуранти мали задіяти третього спільника", - йдеться в повідомленні.
Задокументовано, як двоє зловмисників на власному авто об’їжджали місто та фіксували на телефонну камеру локації режимних об’єктів, наявність там охорони і камер відеоспостереження. Крім того, вони вивчали шляхи відходу від кожного із потенційних об’єктів.
В автомобілі одного з учасників злочинної групи виявили бойову гранату, підготовлену до вчинення теракту.
Наразі обом затриманим повідомили про підозру у готуванні до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб.
Вони перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Третьому спільнику, який переховується за кордоном, заочно повідомлено про підозру.
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"вивчали можливість обстріляти військові будівлі з гранатомета, закидати їх "коктейлями Молотова" чи бойовими гранатами, або ж підірвати за допомогою саморобних бомб."
"В автомобілі одного з учасників злочинної групи виявили бойову гранату, підготовлену до вчинення теракту. "
це просто цитати з новини. хто має трохи логічного мислення, той все зрозумів.