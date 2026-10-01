СБУ запобігла понад 400 терактам і диверсіям від початку великої війни, - Поклад

Служба безпеки України за роки повномасштабної війни запобігла понад 400 терактам і диверсіям, зокрема спрямованим проти українських військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це т.в.о. Голови СБУ генерал-майор Олександр Поклад зазначив у своєму привітанні з нагоди Дня захисників і захисниць.

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"За роки великої війни ми сформували справжню систему національного захисту, невід’ємною частиною якого є Служба безпеки України", - йдеться в повідомленні.

Поклад зазначив, що СБУ проводить спеціальні операції за сотні й тисячі кілометрів від лінії фронту, знищує ворога на полі бою та протидіє спробам Росії дестабілізувати ситуацію всередині України.

Контррозвідники щодня викривають і затримують російських шпигунів, агентів та зрадників.

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"Загалом СБУ запобігла понад 400 терактам та диверсіям. І за кожною подібною цифрою – збережені життя багатьох українців", - додав очільник СБУ.

Україна має вийти з війни здатною захистити своє майбутнє

Поклад заявив, що Україна не починала цю війну, однак має зробити все для того, щоб вийти з неї сильною, суверенною та здатною захистити своє майбутнє.

"Не ми починали цю війну. Але саме ми маємо зробити все, щоб Україна вийшла з неї сильною, суверенною та здатною захистити своє майбутнє", - сказав Поклад.

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